CORRIENTES. El paro de colectivos puede ser por tiempo indeterminado

Corrientes amaneció este viernes sin el servicio de colectivo urbano debido a una medida de fuerza decretada por la UTA ante la falta de pago de sus haberes, como consecuencia de que Nación no giró a las empresas los subsidios para el transporte.

Desde la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP), por medio de su presidente Gerardo Ingaramo, adelantaron que “si no tenemos cobradas las dos cuotas (7 mil millones de pesos más el aporte) el paro será total”.

Además, consideran que “la situación es muy complicada” y que la medida puede extender en otras provincias.

“La verdad que no entendemos por qué el Ministerio de Transporte de Nación no envia los fondos. Nos dijeron que más plata no nos iban a dar y desde hace 45 días que las empresas de transporte no cobramos subsidios y se hace imposible seguir así”, manifestó Ingaramo en contacto con Radio Dos.

Luego, expresó que esta cuestión se puede resolver con un “trato federal” para que se reparta los subsidios de manera equitativa. En este sentido, ejemplificó que en Buenos Aires hace 20 años no se para el transporte. “Nosotros cada 15 días tenemos paro y no se puede continuar de esta manera sin que nos escuche”, consideró .

Y luego, reiteró: “Si recibimos los fondos directamente pagamos los salarios, pero si los fondos no vienen no vamos a pagar porque no tenemos de donde sacar”.