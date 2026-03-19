Corrientes apuesta a la citricultura y acelera exportaciones a EE.UU.

El lanzamiento fue en la localidad de Monte Caseros, con eje en la sanidad vegetal, la inversión tecnológica y la apertura de mercados internacionales, especialmente Estados Unidos.

Corrientes tiene todo lo que el mercado internacional demanda: calidad sanitaria, volumen productivo y capacidad de empaque

En la localidad de Monte Caseros, el Gobierno de Corrientes presentó oficialmente el Plan Naranja 2026, una herramienta estratégica destinada a consolidar el crecimiento de la citricultura provincial. El lanzamiento no solo puso en agenda la expansión productiva, sino también el fortalecimiento de las políticas sanitarias, un aspecto clave que posiciona a la provincia como uno de los polos más relevantes en la producción de cítricos dulces de la Argentina.

El acto fue encabezado por el ministro de Producción, Walter Chávez, junto a autoridades técnicas y representantes del sector, en una jornada que dejó en claro la importancia de la articulación público-privada. En ese marco, se destacó el trabajo conjunto con organismos como el Inta y el Senasa, fundamentales para sostener estándares de calidad y sanidad que permitan proyectar el crecimiento hacia nuevos mercados.

Durante la presentación, se puso en valor el liderazgo de Corrientes dentro del esquema productivo nacional, integrando junto a Entre Ríos el principal macizo citrícola del país. Esta región cuenta con condiciones agroecológicas óptimas para abastecer tanto el mercado interno como destinos internacionales estratégicos, un objetivo que ahora se busca profundizar.

Uno de los ejes centrales del lanzamiento fue el abordaje sanitario, especialmente frente al HLB, considerada la enfermedad más importante de la citricultura a nivel mundial. “El Gobierno de la Provincia asumió al HLB como una política sanitaria prioritaria, con el objetivo de frenar su avance y proteger una de las economías regionales más importantes de Corrientes”, afirmó Chávez durante el acto.

En ese sentido, el ministro remarcó que el estatus sanitario actual es el resultado de un trabajo sostenido a lo largo de los años. “La sanidad es clave para acceder a los mercados internacionales. Corrientes tiene las condiciones productivas y sanitarias necesarias para ingresar al mercado norteamericano”, sostuvo.

La mirada hacia el exterior, precisamente, fue uno de los puntos más destacados de la jornada. Según explicó el propio Chávez en declaraciones posteriores, las gestiones para abrir el mercado de Estados Unidos no son nuevas, sino que se vienen desarrollando desde el año pasado. “Esto era una gestión que se venía llevando ya desde el año pasado por parte del Ministerio de Producción. Los fondos se transfirieron ni bien asumimos y ahora avanzamos con la firma de los convenios formales”, detalló.

El funcionario explicó que estas acciones requieren financiamiento específico, ya que implican trabajos técnicos y comerciales en el país de destino. En ese marco, se dispuso una inversión cercana a los 70 millones de pesos para avanzar en estudios y gestiones a través de consultoras especializadas. “Se viene trabajando hace varios años en la posibilidad de introducir cítricos dulces en Estados Unidos, un mercado que hoy está vedado para la Argentina”, precisó.

La posibilidad de apertura cobra mayor relevancia en un contexto internacional particular. Chávez señaló que Estados Unidos enfrenta dificultades productivas a raíz del impacto del HLB en sus plantaciones, lo que generó una creciente demanda de cítricos dulces. “Ellos salieron a buscar fruta al mundo; Brasil y Uruguay ya están exportando y Argentina no lo puede hacer. Evidentemente hay cuestiones que destrabar”, advirtió.

Actualmente, la exportación de cítricos dulces a Estados Unidos permanece restringida desde hace más de una década, aunque sí se permite el ingreso de limón. En este escenario, la firma de un convenio con la Fundación Regional de Sanidad y Calidad Cítrica del Noreste Argentino (Fundanea) representa un paso clave para avanzar en la reapertura. Esta institución será la encargada de llevar adelante las gestiones técnicas necesarias para cumplir con los exigentes requisitos del mercado norteamericano.

En paralelo, el Plan Naranja 2026 también refuerza su impronta en el desarrollo interno del sector. Chávez destacó que el programa, que ya tiene más de un año de implementación, mostró resultados positivos, especialmente en la cuenca citrícola del sur provincial. “Aprovechando esta posibilidad, relanzamos el Plan Naranja, que ha tenido mucho éxito, sobre todo en esta zona que es la cuenca por excelencia”, explicó.

Entre las acciones más relevantes, se destacó la inversión provincial de más de 20 millones de pesos para fortalecer la biofábrica del Inta Bella Vista. Allí se producirán 500.000 controladores biológicos (Tamarixia radiata) destinados a combatir al insecto vector del HLB. Esta iniciativa posiciona a Corrientes como uno de los laboratorios más importantes de Latinoamérica en esta tecnología.

Además, se avanzó en el fortalecimiento del laboratorio de diagnóstico de HLB y del banco yemero, herramientas fundamentales para garantizar la calidad genética y la sanidad en la producción citrícola.

En términos productivos, la provincia registra volúmenes significativos que refuerzan su potencial exportador. Solo en naranjas, la producción ronda las 375.000 toneladas, a lo que se suma una importante participación en mandarinas. Sin embargo, Chávez aclaró que el volumen que pueda aportar Corrientes no afectaría la producción estadounidense. “El mercado americano plantea que no se afecte su producción local, pero nuestro volumen no influiría en la demanda total que ellos tienen”, explicó.

Por su parte, el director de Producción Vegetal, José Giguer Mollevi, subrayó la reactivación de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal como un ámbito clave para la planificación y coordinación de políticas. “A través de este espacio se financian y articulan proyectos estratégicos con impacto provincial y regional, consolidando un fuerte trabajo conjunto con los organismos técnicos y el sector productivo”, indicó.

Cuáles son los desafíos de competitividad

En este escenario, el desafío inmediato pasa por sostener la competitividad del sector, no sólo en términos productivos sino también logísticos y comerciales. La posibilidad de acceder a un mercado como el estadounidense implicará cumplir protocolos estrictos y garantizar continuidad en los envíos, un aspecto que desde el Gobierno provincial considera alcanzable a partir del trabajo coordinado con el sector privado.

Asimismo, el relanzamiento del Plan Naranja abre nuevas oportunidades para pequeños y medianos productores, que podrán integrarse a esquemas más dinámicos de producción y comercialización. La incorporación de tecnología, el acceso a plantines certificados y el acompañamiento técnico aparecen como factores determinantes para elevar los estándares de toda la cadena citrícola.

Finalmente, desde la cartera productiva remarcaron que el camino hacia la apertura de nuevos mercados es también una oportunidad para consolidar a Corrientes como referencia regional en sanidad vegetal. “Estamos en una posición muy favorable y debemos aprovecharla”, sintetizó Chávez, al tiempo que subrayó que el objetivo de fondo es generar más empleo, valor agregado y desarrollo sostenible en toda la provincia.

(Norte Corrientes)