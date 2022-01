Corrientes: Analizan exigir el pase sanitario en los colectivos urbanos de la ciudad

Autoridades municipales analizan la posibilidad de exigir el pase sanitario para los viajes en el transporte público de la ciudad. Asimismo, indicaron que la ejecución de la medida es compleja porque deberían contratar personal extra, entre otros motivos.

Si bien los números epidemiológicos demuestran que la cantidad de nuevos contagios comienzan a ceder, la curva de muerte está en ascenso. Hasta ayer en enero, Corrientes tuvo 209 decesos por covid. Hace menos de una semana, los casos iban en aumento de forma precipitada. En ese sentido, se analizan medidas para establecer un control sobre el virus que está instalado hace más de dos años con diferentes variantes.

“Sobre el pase sanitario en colectivos urbanos todavía no tenemos nada. La implementación es difícil porque para subir a un micro y pedir un pase sanitario se requiere mucho dinamismo. Al ser urbano es difícil poner un controlador en cada unidad porque son más de 200 en toda la ciudad, de haber personal extra porque el chofer no puede hacer ese trabajo” indicó Lisandro Rueda, subsecretario de Transporte de la Municipalidad.

“Es una cuestión que vamos a ir analizando en estos días. Tenemos un registro de muchos beneficiarios y a ellos le podríamos exigir.”, indicó a El Litoral.

A principio de mes, el instrumento para acreditar la vacunación comenzó a ser solicitado en eventos de concurrencia masiva, en las playas y comercios debido a los contagios, por disposición municipal. La implementación buscará extenderse a otros ámbitos para una mejor organización en caso de que continúen en aumento los casos de covid.

Una semana después de la medida, más rubros comerciales anunciaron la adopción de la metodología, propuesta por el gobierno Nacional. Diferentes clubes deportivos que congregan a grandes grupos de gente implementaron el pedido del pase, para cursos y eventos.

En redes sociales, diversos gimnasios habían indicado que sus asistentes deberán presentarlo.

La Municipalidad determinó que hay tres formas diferentes de presentación, a través del carnet de vacunación con dos dosis, el certificado emitido por la aplicación Mi Argentina o desde la plataforma Cuidar.

Micros larga distancia

Se conoció que desde ayer se implementa el uso del pase sanitario en los colectivos de larga distancia en algunas provincias como Santa Fe y Buenos Aires desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con sede en Corrientes afirmaron que no hay información al respecto, pero que se realizarán reuniones.

“Todavía no tenemos bajada de línea sobre la cuestión del pase sanitario en la provincia, si estamos trabajando y programando un encuentro para saber cómo continuará, pero hasta el momento no tenemos nada oficial”, explicó Cesar Lescano delegado del CNRT Corrientes. “Ni bien tengamos la información oficial la daremos a conocer. Hasta hoy no tenemos ninguna directiva que pida el pase sanitario, por parte del organismo no hay nada oficial”, destacó a El Litoral.

