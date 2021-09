CORONAVIRUS Y DÍA DEL ESTUDIANTE. Recomiendan seguir con los cuidados contra el Covid

Julián Bibolini, integrante de la Mesa Covid-19 en contacto con la AM990 habló acerca de las medidas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar los festejos por el día del estudiante.

Bibolini dijo ‚Äúlos festejos son una circunstancia que se estuvo viendo y no solo nosotros, sino que en otros puntos del pa√≠s y el mundo se dieron circunstancias parecidas en donde despu√©s de una restricci√≥n como la que tuvimos la gente se libera masiva y no cumple ninguna expectativa de cuidado‚ÄĚ.

Y sigui√≥ ‚Äúhay estudios que hablan de este tipo de fen√≥menos porque se han visto con otras pandemias esta misma situaci√≥n. Es como que el ser humano no percibe el riesgo y ve como que este ya ha pasado, pero es importante recalcar que el virus no se ha ido. Pero hay que recordar que hay protocolos vigentes que no se pueden dejar de lado, porque hay que seguir cuid√°ndose‚ÄĚ.

‚ÄúEsto es un evento que est√° surgiendo, pero esto es un riesgo que se corre por el no uso del barbijo y el no cumplimiento de la distancia social‚ÄĚ, se explay√≥.

‚ÄúTenemos que tener en cuenta que est√° latente la variante delta que no sabemos c√≥mo se va a comportar en Latinoam√©rica y probablemente este opacado por el Manaos, pero no hay que confiarnos‚ÄĚ, se√Īal√≥.

‚ÄúMuchas personas que dicen que ya no hay m√°s virus, todav√≠a hay casos de Covid. En Corrientes detectaron la variante Delta, hay que seguir cuid√°ndonos, no hay que relajarse‚ÄĚ, cerr√≥.