CORONAVIRUS. Una red federal estudia el coronavirus en aguas residuales

Est√° compuesta por 11 iniciativas distribuidas por distintos puntos del pa√≠s, que interact√ļan en el marco de la Unidad Coronavirus. El gerente de la empresa Aguas de Formosa, Alfredo Gusberti en contacto con la AM990 habl√≥ al respecto.

Gusberti dijo ‚Äúnosotros mandamos muestras permanentemente y este tema ya surgi√≥ en el mes de abril del a√Īo pasado, se ha venido siguiendo en todas partes del mundo y no se ha detectado la posibilidad de contagio a trav√©s de ese mecanismo, si no ya hubiera habido casos no solo en Formosa, si no que en cualquier parte del pa√≠s y del mundo‚ÄĚ.

‚ÄúQue yo sepa no tenemos informaci√≥n‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúSe est√° monitoreando de manera permanente, pero no hay nada al respecto de que sea una fuente de contagios‚ÄĚ, indic√≥.