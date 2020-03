Coronavirus. Trece funcionarios de Bolsonaro infectados

Hasta el momento están infectados de coronavirus 13 funcionarios y directivos que viajaron a Estados Unidos con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien este martes se realizará el segundo examen sobre la dolencia.

El decimotercer infectado es el empresario Robson Andrada, titular de la Confederación Nacional de la Industria, que integró la comitiva de Bolsonaro, informó hoy la oficina de prensa de la entidad.

El domingo por la noche el Gabinete de Seguridad Institucional reportó que cuatro miembros de la custodia que acompañó a Bolsonaro a Florida, también contrajeron la dolencia.

Bolsonaro hizo el primer examen que le dio negativo el jueves pasado, un díá después de volver de Florida, donde se reunió con su par estadounidense, Donald Trump, y este martes se hará otro test para confirmar si está libre o no de la enfermedad.

“Voy a hacer el test mañana (martes), hasta el momento no he sentido absolutamente nada, está todo normal, incluso estoy caminando en el Palacio de Alvorada (residencia oficial), el médico no me lo prohibió”, declaró este lunes el mandatario quien ha minimizado la gravedad del virus.

“Tenemos que tomar las medidas sanitarias pertinentes pero no podemos entrar en una neurosis como si fuera el fin del mundo”, declaró en la noche del domingo en una entrevista al recién lanzado canal CNN Brasil.

El mandatario causó polémica por haber saludado a manifestantes que se concentraron frente al Palacio del Planalto, en Brasilia, en la tarde del domingo en una de las protestas contra el Congreso, el Poder Judicial y en respaldo del gobierno.

Lo hizo pese a estar en cuarentena hasta que se le realice un nuevo test del covid-19.

“Estoy preocupado (con virus) pero estoy a lado del pueblo”, dijo Bolsonaro, para quien la participación en las manifestaciones no causará un aumento del número de infectados.

“Muchos ya contrajeron esto (el virus) a pesar de los cuidados que se toman, esto va a pasar más tarde o más temprano, los metros llenos, los estadios llenos, el carnaval fue increíble (publico record en calles)”.

El gobernante dijo que “con toda seguridad hay interés económicos para que se llegue a esta histeria” en torno del coronavirus.

Sostuvo, además, que discrepa con algunos gobernadores que decidieron suspender las actividades en las escuelas y las concentraciones masivas porque con ellos, opinó, se puede afectar la “actividad económica”.

Junto a ello expresó sus divergencias con la Confederación Brasileña de Fútbol, la cual determinó la suspensión de los campeonatos nacionales.

“Cuando se prohíben los partidos de fútbol se está cayendo en la histeria, desde mi punto de vista”, apuntó.