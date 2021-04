CORONAVIRUS. Prestigioso médico aseguró que “el grupo etario que más ha crecido en casos en los últimos 30 días ha sido menor de 18 años”

El presidente Alberto Fernández se basó en un video de un médico cordobés para tomar la decisión de suspender las clases presenciales: se trata de Oscar Atienza, quien en su cuenta de Twitter se presenta como cirujano, docente universitario, y magister en Salud Publica. En contacto con la AM990 el profesional habló al respecto.

Atienza dijo “las clases fueron suspendidas, y quizás tuve algo que ver con que él tome esta decisión, pero lo que no es cierto como dijo algún periódico es que yo haya tenido contacto con él, yo nunca hable con el Presidente de la Nación”.

Y añadió “sé que él (por el Presidente) se basó en parte de la información que publico a diario. algún video en donde explico científicamente como afecta la presencialidad escolar”.

“El día antes de que tomara la decisión Alberto Fernández yo di una charla en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires donde estuve con una asesora de él y aparentemente y a raíz de toda la información que publicamos allí la miraron y la encontraron lógica y con un buen análisis y creo que el Presidente se convenció de que el problema estaba en la presencialidad y al día de hoy con los números de la cantidad de chicos que hay internados en hospitales y algunos en terapia intensiva, más de 30docentes fallecidos y la cantidad de casos que hubo en estos meses”, siguió.

En relación a porque él piensa que no debe haber clases presenciales, señaló “cuando uno piensa en la escuela hay que decir que esta es una movilizadora que en épocas normales moviliza al40 porciento de la población en cualquier lugar, en Argentina se movilizan 22 millones de personas todos los días, en pandemia se movilizan 12 millones de personas, es decir una cantidad enorme de personas, pero que además la hacemos confluir todos los días hacia el mismo punto que es la escuela”.

Además de eso, continuó “conviven muchas horas personas de diferentes edades, es decir que hay una dinámica alrededor de la escuela que no es el aula porque quizás allí este todo un poco más cuidado, pero el docente no está afuera del aula cuando los niños salen y se quedan en una plaza a tomar gaseosa del mismo pico, es decir que todo lo que se genera alrededor del aula es lo que está produciendo este aumento en los casos y los chicos se contagian porque estamos teniendo un aumento de casos justo en ese grupo etario. El grupo etario que más ha crecido en casos en los últimos 30 días ha sido el de menos de 18 años”.

En la grabación, el profesional explica que el pico de casos que está registrando la Argentina es causado por las escuelas, que actúan como “un gran dispersador de virus”. https://elcanciller.com/quien-es-oscar-atienza-el-medico-que-convencio-a-alberto-de-suspender-las-clases/