CORONAVIRUS. Piden no relajarse y continuar con los cuidados y prevención contra el Covid

El medico neumon贸logo Vicente Llanes en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la situaci贸n epidemiol贸gica en la provincia y de los cuidados que deben continuar para prevenir infectarse de Covid.

Llanes comenz贸 diciendo 鈥減ara nosotros los que trabajamos en salud que no hayamos tenido ni un caso ni ning煤n muerto por Covid el d铆a de ayer en toda la provincia representa por un lado una alegr铆a y por el otro un descanso, pero siempre les decimos a los pacientes que eso no significa que debamos bajar los brazos y decir que ya pas贸鈥.

Acerca de dejar de usar los barbijos, el profesional de salud explic贸 鈥渘osotros estamos atentos a todas las medidas que se van dando. Los m茅dicos de enfermedades respiratorias lo que vamos aconsejando es que, si o si hay medidas que se deben seguir utilizando, nosotros decimos que se siga con el uso de los barbijos en espacios cerrados y tambi茅n por supuesto lo que hace al distanciamiento social, no hay que relajarse porque esto no ha terminado鈥.

鈥淪i es que viene una tercera dosis de las vacunas, hay que d谩rselas porque en muchas provincias del pa铆s hay circulaci贸n de la variante Delta, esta es mucho m谩s contagiosa. En algunas provincias se est谩n dando incremento de casos y ni hablar en algunos pa铆ses, hay que seguir con los cuidados鈥, cerr贸.