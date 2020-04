CORONAVIRUS. Para Ziesenis la situación del campo es complicada

El director titular de la Federación Agraria Argentina, responsable del NEA, Rolando Ziessenis en contacto con la AM990, aseguró que la situación del campo a raíz de la pandemia que se está viviendo es preocupante, al mismo tiempo señaló que finalizada esta cuarentena buscarán reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Ziessenis, comenzó diciendo, “lamentablemente nos afectó por mas que este permitido el traslado de alimentos, se hace con bastantes dificultad”.

“Tenemos personas que estaba haciendo el servicio en la localidad de San Martín (Chaco) con cosecha de algodón, pero hay permanentemente retrasos, cuesta un poco, situación que es comprensible ya que la pandemia hay que tomarlo en serio, al igual que al aislamiento y eso trae las secuelas en todo porque el campo esta desarrollando sus actividades, pero mínimamente, no podemos decir que estamos a pleno”, siguió.

Asimismo, explicó “la cosecha de algodón esta parada porque los camioneros no quieren ir a Chaco, nuestra planchada no esta funcionando, los algodones temprano están todos quebrados y en síntesis estamos parados”.

Además señaló “a esta situación del coronavirus hay que sumarle la sequía que sufrimos, si bien llovió el daño ya esta en los maíz, en la soja, en el sorgo”.

“Vamos a ver como seguimos, si es que podemos cosechar en el mes de agosto lo que se sembró de segunda, lo mismo ocurre en el Chaco provincia que tiene mas problemas”, indicó.

“En Saenz Peña no entra nadie, las desmotadoras están cerradas, no entra nada. Eso afecta directamente la comercialización de grano, no se puede cosechar porque no se pueden cargar”, añadió.

“Hay que decir que esto no sucede en Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba lugares en lo que si bien hay algunos inconvenientes, se trabaja con mayor normalidad, se superó el tema de las demoras en los controles, se llegan a los puertos. Es un momento muy difícil”, se explayó.

Por último, manifestó “finalizada la cuarentena, nosotros vamos a pedir audiencia al ministerio, para ver que hacemos. Nosotros queremos hablar con (Luis) Basterra porque la situación de nuestros pequeño y mediano productor es muy difícil. Entendemos que la prioridad sea la salud, los sectores mas vulnerables y de la producción en este momento no existimos, no hay ningún plan para salir de esta situación, así es bastante compleja la que estamos pasando y lo que se viene”.