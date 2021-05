CORONAVIRUS. “Nosotros como cristianos solo podemos orar”, dijo el Padre Carlitos Hermosa

Carlos Hermosa Párroco de la Comunidad de la Sagrada Familia del barrio Eva Perón en contacto con la AM990 habló acerca de la suspensión de las misas presenciales y de cuál es la situación epidemiológica en esa zona de la ciudad.

Hermosa dijo ‚Äúesta es una pandemia que afecta a la humanidad, no sabemos de d√≥nde viene. Este es un mal que en el mundo y afecta a Formosa, no solo al Circuito Cinco porque somos parte de la capital‚ÄĚ.

‚ÄúLa Polic√≠a cuando pasa un control pregunta d√≥nde vamos y yo le puedo decir que me voy a determinado lugar y o es as√≠, creo que solo deben pedirnos el DNI, el permiso y la patente‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúPor otra parte creo que se ven muchas negligencias, hay gente que nos llama y nos dice que no pueden encontrar determinado lugar porque al parecer esta todo colapsado‚ÄĚ, se√Īal√≥.

‚ÄúNosotros como cristianos solo podemos orar y seguir promoviendo lo que dice el Papa, la cultura del cuidado porque en eso tambi√©n somos bastante imprudentes porque hay veces que se pueden ver a personas en moto sin barbijo y yo creo que eso es una imprudencia. Los j√≥venes deben cuidarse para cuidar a sus padres y abuelos, estamos todos involucrados en esto de cuidarnos todos mutuamente‚ÄĚ, se√Īal√≥.

En relación al cierre de los Templos, el Padre explicó que es lamentable que esto suceda porque parece que estamos como en un estado de sitio, creo que estos lugares podrían estar abiertos como lo están los supermercados.

Misas vía internet

‚ÄúHacemos Misas y las transmitimos por el Facebook o YouTube no bien por la radio, pero no es lo mismo y no hay que acostumbrarse a eso‚ÄĚ, explic√≥.

‚ÄúEn este tiempo yo aprovecho para orar por todas las personas que est√°n afectadas con diferentes dolencias porque no podemos hacer Misas de Sanaci√≥n como siempre lo hac√≠amos‚ÄĚ, cerr√≥.