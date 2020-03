CORONAVIRUS. No hay faltante de alcohol en gel ni barbijos en farmacias

El vicepresidente de la cámara de Farmacéuticos, José Recalde dialogó con la AM990 aseguró que ellos tienen stock de alcohol en gel y barbijos, además instó a la población a no acumular estos elementos porque sobre todo los barbijos podrían escasear para el personal de la salud o enfermos.

En relación a si hay alcohol en gel y barbijos indicó “en este momento cuento con ambos elementos”.

Consultado acerca de los precios dijo “en lo que hace a las farmacias, nosotros hemos mantenido los precios en los meses de enero, febrero y marzo”.

“Las especulaciones en los precios se dan en los lugares donde no están habilitados, es decir el mercado negro, los precios ahí no son lógicos. Lo que si el abastecimiento es muy acotado, los alcoholes sobre todo porque los envases son importado de China, es bastante baja la cantidad que existen y es por ello que no se están consiguiendo, en cuanto a los barbijos también las grandes empresas nacionales están dedicadas mas a la exportación porque en China le piden 5 millones de barbijos, en tanto que en Argentina estamos pidiendo 100 mil. De todas maneras el barbijo en si se van a ir dando en pequeñas cantidades porque tampoco es para todos, porque este elemento tiene un uso en si para los pacientes enfermos, lo que nosotros tenemos miedo de que el personal de salud o pacientes no consigan”, agregó.

“La gente acumula por la misma desinformación, la población no sabe que hacer con el perjuicio que la gente que lo necesite no lo consiga. Lo que si es necesario es el alcohol en gel. Todo lo que sea higiene en si es lo que hay que tener en cuenta”, cerró.