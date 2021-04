CORONAVIRUS. Médico solicitó a las personas no dejarse llevarse por las noticias falsas que aparecen en portales de internet

El medico neumon贸logo Vicente Llanes en contacto con la AM990 habl贸 acerca las noticias que se publican en los portales de internet y que las personas las toman como ciertas.

Llanes comenz贸 diciendo 鈥渆stamos preocupados porque lo que sucede con las noticias falsas hace que algunos pacientes se acerquen a nosotros con unos tips sacados de internet. Lo que nosotros decimos desde la comunidad m茅dica es que en general esta os atentos a esto y sobretodo les decimos a los pacientes es que por un tiempo la situaci贸n no cambiar谩, es decir que la mejor manera de prevenir el coronavirus es la utilizaci贸n de los barbijos, el lavado de manos y las medidas generales para prevenir la infecci贸n y por otro lado estamos contentos por las vacunas que se est谩n dando, ya que esta es la 煤nica manera de disminuir los s铆ntomas de Covid-19鈥.

Y a帽adi贸 鈥渘osotros les decimos a nuestros pacientes que no hay recetas m谩gicas, para prevenir no hay nada demostrado. Solo las indicaciones que nos dan los m茅dicos.

鈥淗ay mucha gente que ven铆a al consultorio y no quer铆a vacunarse, ahora eso cambio afortunadamente鈥, explic贸.

Y se explay贸 鈥渕uchos nos dijeron que era un estado psicol贸gico y que no hab铆a que tener tanto cuidado. Y 煤ltimamente lo que sali贸 en algunos portales en relaci贸n al hecho de retener la respiraci贸n un cierto tiempo para no inhalar el virus, van apareciendo cosas y curas m谩gicas. Nosotros no hacemos curas m谩gicas鈥.