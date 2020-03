CORONAVIRUS. Italia, sin escuelas ni universidades

Las escuelas, institutos y universidades de Italia estarán cerradas desde mañana y hasta mediados de marzo, ante el avance de la epidemia de coronavirus, decidió el gobierno italiano.

La medida se tomó en la reunión que el premier Giuseppe Conte mantuvo hoy con sus ministros, en una jornada en la que trascendió son al menos 107 los muertos por coronavirus, mientras 2.706 están enfermos y 276 son los recuperados, con un aumento del 72,5%. Si la aparición de coronavirus “continúa, tendremos que destinar otros fondos”, además de los 3.600 millones de euros de paquetes de ayuda anunciados por el gobierno, pero “depende de cuánto durará el fenómeno y de sus efectos”, dijo el subsecretario de Asuntos Exteriores, Manlio Di Stefano.

Lo afirmó en la presentación del nuevo mecanismo de Transparencia adoptada por la Representación Permanente de Italia ante la UE para sus reuniones con las partes interesadas.

“Los 3.600 millones son fondos que vamos a disponer de inmediato” y “representan una medida importante, pero debemos ser honestos: no se puede compensar los daños, sólo amortiguar el efecto de lo provocado por el virus”, dijo Di Stefano en respuesta a quienes critican esos fondos por “insuficientes”.

No cabe duda que los italianos tendrán que cambiar su estilo de vida durante al menos 30 días. Sin apretones de manos, sin abrazos, sin reuniones y conferencias, e incluso con cancelaciones de encuentros deportivos. En todo caso, los partidos de fútbol solo podrán realizarse a puerta cerrada. Pero las disposiciones, seguramente más extremas, se decidirán en las próximas horas. El gobierno también tiene como objetivo fortalecer el sistema de salud, con un aumento del 50% de los presupuestos en las áreas cuidados intensivos, los más presionados en la emergencia por coronavirus.

También se están evaluando medidas económicas que permitan paliar la crisis, “porque las implementadas hasta ahora son de emergencia, ahora necesitamos otras medidas de fondo”, dijeron voceros del gobierno. En tanto, la ministra de Educación, Lucia Azzolina, hablando con los cronistas en el Palazzo Chigi, afirmó haber pedido un seguimiento al comité técnico-científico, tras el encuentro entre el premier, Giuseppe Conte, y los ministros, del cual emergió la decisión de detener la actividad didáctica.

La oposición salió decepcionada por la reunión, en la meida en que esperaban una discusión sobre cuestiones económicas y, en cambio, el primer ministro y el ministro de salud, Roberto Speranza, ilustraron nuevas medidas sanitarias, a la luz de un comité científico “muy preocupado”. “Sobre el tema económico -dijo el líder de la Liga en la Cámara, Riccardo Molinari- habrá un tercer decreto, discutiremos sobre eso”.

Acerca de la “contención sanitaria, obviamente, estamos listos para colaborar. Las medidas económicas implementadas hasta ahora son de emergencia, ahora necesitamos otras medidas”.

Entretanto, Forza Italia expresó: “Esperábamos hablar de medidas económicas”, dijo la jefa del Senado de esa fuerza, Maria Bernini.

“Pero no han dicho sólo que serían medidas de contención sanitaria. Nosotros esperamos en la mesa aquellas económicas. El gobierno debe abrir negociaciones, pero hoy no está afrontando el tema económico. El gobierno no está aún listo”. Los próximos pasos los ilustró el jefe del Senado del PD, Andrea Marcucci: “Hemos hablado de intervenciones sanitarias. Las medidas económicas serán objeto de una reunión posterior. La oposición tuvo una actitud de colaboración”.

En ese contexto, la Protección Civil reportó que son 1.497 los enfermos en Lombardía, 516 en Emilia Romaña, 345 en Véneto, 82 en Piamonte, 80 en Marcas, 31 en Campania, 21 en Liguria, 37 en Toscana, 27 en Lacio, 18 in Friul-Venecia Julia, 16 in Sicilia, 7 in Apuglia, 7 in Abruzos, 5 in Trento, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno en provincia di Bolzano, Calabria, 2 en Cerdeña y otro en Basilicata. La única región que, por el momento, no tuvo casos de coronavirus en Italia es el Valle de Aosta.