CORONAVIRUS. Indican que aún con la mayor cantidad de personas vacunadas, las medidas sanitarias deben continuar

El profesor de la Universidad Nacional de C贸rdoba y master en salud p煤blica, Oscar Atienza en contacto con la AM990 habl贸 acerca de c贸mo se desarrolla la evoluci贸n del virus y la vacunaci贸n contra el Covid en Argentina.

Atienza dijo 鈥淩eino Unido es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer y el ejemplo de varios pa铆ses como Estados Unidos y Espa帽a. Creo que se siguen tropezando con la misma piedra varias veces y eso no es lo que hay que hacer, uno ve como festejan la disminuci贸n de contagios y se ve como quieren sacarse el barbijo de encima y poder liberar las restricciones鈥.

鈥淪e ve como cuando bajan los contagios cuando cierran todo y suben cuando se habilita todo, Reino Unido pas贸 de tener 1500 casos a 55 mil casos nuevamente. Hay una gran ventaja que tienen y es que hay mucha gente vacunada y eso los anima a abrir, pero no es lo indicado porque este virus muta y cuando el virus circule entre la gente vacunada va a ir mutando la inmunidad, es por ello que cuando la mortalidad sea baja, los cuidados contin煤en para poder erradicarlo porque este virus va a ir mutando鈥, a帽adi贸.

鈥淓llos tendr铆an que hacer m谩s hincapi茅 en los cuidados incluso a aquellos que estaban vacunados y que les dec铆an que no usen los barbijos, pero que han tenido que volver a usarlos hace 3 d铆as en varios estados porque han aumentado los casos鈥, sigui贸.

鈥淟os barbijos han venido para quedarse un buen tiempo al menos hasta que se tenga un control a nivel mundial鈥, cerr贸.