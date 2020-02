Coronavirus: “Hoy en Buenos Aires andar con barbijo por la calle no tiene sentido”

Siete claves que compartió con Infobae el infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectologia, para entender el escenario actual de la epidemia que mantiene en vilo a gran parte del planeta.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una familia de virus que causan el resfriado común y enfermedades como el MERS (Síndrome Respiratorio por Coronavirus de Medio Oriente) y SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave). Se trata de una nueva amenaza sanitaria global, que mantiene en vilo al mundo entero ya que a cada minuto aumenta la cantidad de casos y fallecidos. Las últimas cifras oficiales difundidas dan cuenta de 81.397 casos en todo el mundo, 2.770 muertos y 30.384 recuperados.

En este contexto, en diálogo con Infobae el infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectologia respondió siete preguntas claves sobre la amenaza sanitaria que mantiene en vilo al mundo entero.

-¿Cómo se diagnostica este virus?

-Es muy importante poder confirmar que un paciente tiene el virus. Lo que hay que hacer es un estudio de las secreciones respiratorias, un hisopado nasal, tal cual como se hace para los estudios de gripe y se hace una prueba específica de PCR, así se llama que nos da el diagnóstico con mucha precisión. Son estudios laboriosos, que no se hacen de entrada. Primero hay que descartar otros diagnósticos como precisamente gripe que sería por ahí lo más frecuente, lo que uno más podría ver y luego se va a ese procedimiento que lo hace en la Argentina el Instituto Malbrán que es el centro nacional de referencia.

-¿Quién debiera hacerse un estudio de PCR para coronavirus?

-Alguien que reúna las condiciones de caso sospechoso. No cualquiera que tenga una gripe y tiene un primo que vino de Europa, sino aquel que reúna los criterios de caso sospechoso. ¿Y a quién definimos como un caso sospechoso? A aquel que haya venido de China de la ciudad de Wuhan o la provincia de Hubei o que haya tenido un contacto con alguien que ha sido diagnosticado de coronavirus o de este virus covid-19. Y que además presente síntomas acompañantes.

-El ministro de Salud Ginés González García habló sobre autorreferencia. ¿Cuál es la importancia de informar los síntomas?

-Es clave la autorreferencia y ponerse a disposición porque es la mejor manera de cuidarnos a nosotros y de cuidar a todos aquellos que nos rodean, a toda la comunidad, pero básicamente desde el punto de vista individual de cuidar a los que nos rodean. Si yo vengo de una zona que posiblemente pueda ser una zona de circulación del virus cuando llego al aeropuerto las autoridades sanitarias me entrevistan y me hacen llenar un formulario -ese es el protocolo que está en rigor actualmente- y asumo también el compromiso de la autoevaluación, la autorreferencia, para comunicar a las autoridades si llego a presentar algún síntoma.

-¿Es el virus lo que es mortal o la condición en la que el virus encuentra a la persona?

-La enfermedad por el covid 19 es una enfermedad que puede llegar potencialmente a ser seria. El 80% de los casos son cuadros leves. Indudablemente aquellas personas que tienen alguna condición patológica o inmunológica que los ponga en la situación de vulnerabilidad van a ser más plausibles de tener casos graves.

-¿Los coronavirus de 2003 y 2012 tuvieron tasas de mortalidad mayores a la aproximación que se tiene ahora sobre el COVID-19?

-Este coronavirus sería el tercero en importancia de los betacoronavirus que han producido epidemias. El primero que recordamos fue el Sars en principios de este siglo. En 2002, 2003, empezó en China y se expandió a algunos países de Europa, a Canadá y tuvo una mortalidad estimada en el 10%. Posteriormente en 2013, menos casos en total, pero con mayor mortalidad, vino el MERS, el Middle East Coronavirus o síndrome respiratorio de Medio Oriente, que mayormente se asoció a los camellos, y se produjo la gran mayoría de los casos en Arabia Saudita. Ahí la mortalidad fue del 35%, bastante más severa.

Este es un virus muy parecido a estos dos. Pertenece a la misma familia, pero hasta el momento pareciera que su agresividad es un poco más atenuada.

-¿Cómo podemos contener la epidemia?

-Ese es el gran desafío y a eso está abocado el mundo. Es un virus que se transmite como la gripe, a partir de las secreciones respiratorias. Por eso es muy importante que cuando una presenta y empieza a presentar eventualmente síntomas primero adopte las medidas generales; el lavado de manos, toser con el pliegue del codo para evitar transmitir, airear los ambientes, aislarse, no estar en lugares públicos.

Y posteriormente, en este caso particular, pareciera que lo más adecuado sería lo que llamamos el aislamiento preventivo. Si tengo síntomas mejor quedarme en una cuarentena, por el término en que uno podría eventualmente transmitir el virus que son un promedio de 6 días que se extiende a 14.

Uno ve que todo esto se está haciendo y que sigue habiendo casos. Claro que va a pasar, esto no es perfecto. En un mundo con tanta movilidad no podemos contener el virus. Con estas medidas uno puede controlarlo. Si no se hubiera hecho nada la difusión del virus hubiese sido mucho mayor. De alguna manera lo hemos podido contener, al menos parcialmente.

Sobre el barbijo

Sin duda el uso de barbijo está recomendado para las situaciones en las que hay exposición al virus. Hoy en Buenos Aires andar con barbijo por la calle no tiene sentido. Lo mismo en Roma y lo mismo en París.

Los barbijos conviene desecharlos una vez utilizados.

-¿Sirve de algo restringir los viajes en avión para evitar la propagación del virus?

-Si es eficaz o no la medida de restringir los viajes es el gran desafío. No podemos decir que no se deba viajar en avión. No hay elementos hoy para decir que nadie viaje. Por su puesto, si alguien me dice que tiene pensado ir a China yo le digo que “no”, si tiene pensado ir al norte de Italia hoy le digo que no. Por el momento no hay otra limitación.