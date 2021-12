CORONAVIRUS. Hay 11 casos positivos en Formosa

El director de la Unidad de pronta atención a la Contingencia (UCAP), Hugo Bareiro en contacto con la AM990 habló acerca del crecimiento de casos en Formosa.

Bareiro dijo “esta es una prueba más de que la pandemia no ha pasado y que si bien es cierto que dejamos de hacer un control estricto fue por una cuota de confianza en la comunidad en general para que vayamos de a poco aprendiendo a convivir con el virus. No nos interesa volver a restringir la movilidad y actividades de las personas, pero necesitamos que las personas no bajen los brazos y sigan cuidándose”.

“Debemos decir que nosotros continuamos con el mismo protocolo, lo que no hacemos salir a testear casa por casa, no hacemos una búsqueda intensiva, pero si hacemos una búsqueda activa y lo que recomendamos es que a las personas que nos vienen a visitar por las Fiestas o los que se van por el fin de semana se sigan cuidando. Hemos hecho mucho esfuerzo todos juntos para poder tener un periodo de calma, pero si nosotros dejamos de tener los cuidados, seguramente el virus va a contagiarnos y no solo el tradicional, sino que también lo hará cualquiera de sus cepas que vaya apareciendo”, añadió.

“Para las personas que vuelven a Formosa, nosotros creemos que, con el esquema completo de vacunación, por ahora consideramos suficiente. En la medida que veamos que esta curva de contagios siga creciendo vamos a volver a implementar el hisopado para todas las personas que ingresen”, explicó.

Asimismo contó que a las personas que ingresen cuando se habilite los ingresos internacionales se les pedirá el hisopado negativo de 48 horas antes y también al quinto y décimo día, pero si hay un crecimiento en la curva de contagios se tendrá que implementar para todos los que ingresen.