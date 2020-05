CORONAVIRUS. Federación Agraria tramita ayuda para algodoneros

El dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Formosa, Rolando Ziesenis en contacto con la AM990 habló acerca de la situación de los productores algodoneros, de la ayuda tramitada por parte de la entidad ara el sector y de las heladas que se han registrado en varios sectores de la provincia.

Ziesenis comenzó diciendo “hubo heladas todos estos días, no fueron muy fuertes, quemaron un poco el pasto, pero no de una intensidad que llegue a hacer daños severos en las plantaciones”.

Asimismo dijo “en el tema algodón se esta cosechando muy bien, se están entregando las planchadas. Se están gestionando desde Federación Agraria un anticipo para los productores, no liquidación porque no existe en el país precio del algodón, no hay demanda, el mercado algodonero esta parado por el coronavirus y no hay movimiento en el mercado, pero ya tenemos las gestiones hechas ante el Ministerio de la Producción y el Gobierno de la Provincia para que se le de al productor un anticipo que le permita afrontar minímamente los gastos que tiene y si retira semillas se le entrega a costo cuando se liquide, tomando como base la entrega del algodón.

Precio no establecido

En relación a que no hay precio establecido del algodón, dijo “esto sucede solo en el algodón porque el grano se vende y tiene precio,se puede mandar a puerto y la comercialización de grano si bien tienen los inconvenientes de los controles y de todo lo que significa el aislamiento, pero se puede llevar, se vende y se cobra. En el caso del algodón directamente no hay precio, no hay mercado y lo único que podemos hacer es esperar a que se levante a cuarentena, se puedan mover las industrias textiles y que todo vuelva a la normalidad”.

“Pero sabemos y somos conscientes que para eso falta un tiempo largo. La ayuda para el sector tiene el visto bueno del ministerio de la producción”, cerró.