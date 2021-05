Coronavirus en River, Bologna y Paulo Díaz con secuelas: ¿por qué el chileno estará un mes sin jugar?

Si bien la mayoría de los jugadores de River atravesó el brote de coronavirus con síntomas leves, hubo otros a los que la enfermedad le pegó más fuerte y dos en particular a los que les quedaron secuelas. Son los casos de Paulo Díaz y Enrique Bologna. El defensor padece miocarditis y el arquero, un principio de neumonía. Los dos tendrán que guardar reposo por un tiempo y ambos seguirán siendo monitoreados y les volverán a hacer los estudios médicos correspondientes.

A Paulo Díaz el coronavirus lo atacó fuerte. De hecho, según le contaron a Clarín desde el entorno del jugador, los primeros tres días no pudo ni salir de la cama. Sufrió decaimiento, mucho dolor muscular, cefaleas y algunas líneas de fiebre. Y luego de que los médicos le realizaran los controles pertinentes, al igual que al resto de sus compañeros, detectaron que sufre de miocarditis. Es decir, una inflamación en el tejido que recubre al corazón.

Por esta situación, Díaz no solo quedó desafectado del partido contra Fluminense. También, de la convocatoria a la Selección de Chile para las Eliminatorias y la Copa América. Es que el defensor tendrá que hacer reposo un mes. Y luego de ese período, se le volverán a hacer los estudios cardiológicos para ver si puede retomar la actividad.

Lo mismo ocurrió con Ezequiel Centurión, el arquero que formaba parte del plantel “Millonario” y que ahora está a préstamo en Estudiantes de Buenos Aires. Fue el primer integrante de River en dar positivo, cuando se retomaron los entrenamientos presenciales. Y después de hacerse los estudios, le había quedado como secuela una miocarditis. Pasó más de un mes hasta su vuelta.

Además del caso de Centurión, en el mundo del fútbol ya hubo algunos casos de miocarditis como consecuencia del Covid. Otro, un poco más reciente, fue el de Edwin Cardona en Boca: diez días después de haber dado positivo le diagnosticaron una miocarditis leve, que lo tuvo dos semanas más sin entrenar. A Lucas Barrios, delantero de Gimnasia, también le habían dado dos semanas luego de darle el mismo resultado.

Sin embargo, en el caso de Barrios, no se habría tratado de una miocarditis. “La miocarditis está o no está. Lo que Barrios tenía era un edema en el músculo cardíaco y no el criterio mayor de miocarditis que se basa una dilatación del ventrículo izquierdo y arritmias cardíacas. Eso es lo que produce la miocarditis severa. El caso de Barrios lo sé porque conozco al médico que lo trata. Le hicieron una resonancia, una prueba atlética de esfuerzo y esa prueba dio normal. Por eso el jugador empezó a entrenarse después de dos semanas. Con Cardona, si bien no hay mucha información, seguramente fue algo parecido. Como en la resonancia que le hicieron no había ni dilatación ni arritmia cardíaca, interpretaron que era una forma leve de miocarditis”, explicó el doctor Norberto Debbag, deportólogo cardiológico, en diálogo con Clarín.

Y siguió: “Lo de Díaz, sin haber tenido conocimiento de los estudios, aclaro, sí parece algo más importante que lo de Cardona y Barrios. Si se habla de un mes es porque estaría dilatado el ventrículo izquierdo y habría arritmias, lo cual lo pueden poner en riesgo”.

Díaz tenía pensado viajar a Chile el miércoles para reencontrarse con toda su familia, pero tendrá que postergarlo. Aquí vive junto a su mujer y a su hijo, quienes también se contagiaron, aunque se encuentran bien y transitando los últimos días de aislamiento.

Por su parte, Bologna padece un principio de neumonía (infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones), pero la situación, afortunadamente, no es de gravedad. Al igual que Díaz, el arquero también tuvo síntomas: líneas de fiebre, tos, dolores musculares y de cabeza, cansancio. Y le aplicaron corticoides. Le harán un seguimiento diario para ver cómo evoluciona.

“La recuperación de la neumonía es variada. Algunos tienen un mes, otros dos meses. Yo la tuve en febrero y me dieron el alta a los ocho días. Quise caminar media cuadra y me ahogaba. A la semana fui mejorando y a la tercera semana ya podía caminar siete u ocho cuadras y al pasar el mes ya andaba bien. Y ahora estoy como nuevo. La neumonía puede dejar secuelas. Al menos se necesitan entre diez y quince días de reposo y después ir muy de a poco porque es una infección en todo el tejido alveolar”, comentó Debbag.