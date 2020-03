CORONAVIRUS. En Formosa ya escasean los barbijos

El vicepresidente de la Federación Farmacéutica de Formosa, José Recalde, dialogó con la AM990, señaló que ante la psicosis que se genera a traves de las redes sociales en relación al coronavirus, en nuestra provincia ya escasean los barbijos.

Recalde comenzó diciendo “en Formosa como pasa en otras provincias, la gente ha empezado a comprar en cantidades barbijos, por cajas. El fin de semana me dijeron que les venda todo lo que teníamos. Debemos decir que en algún momento no va a haber y será muy difícil la reposición de estos elementos, entonces lo importante es saber para que va a ser utilizado y no acumular por acumular porque los pacientes que realmente necesitan hoy no lo están consiguiendo”.

“Asimismo, no podemos dejar de decir que a través del whatsapp se están enviando mensajes que muy lejos de informar lo que hacen es crear pánico con lo que hace a coronavirus, lo que hay que difundir si o si es que los datos que se tengan siempre deben llevar el aval del Ministerio de Salud de la Nación, Panamericano y Mundial, es decir la OMS, OPS”, agregó.

Ante la consulta de si la compra desmedida se debe a que se quiere revender, el profesional explicó “lo que se generó es una psicosis por la mala información que se dan justamente a través de las redes sociales. El uso de los barbijos es para personas que están con tos o con algún tipo de patología, no para personas comunes”. “Además hay que decir que este elemento debe ser utilizado de manera correcta y descartado de la misma manera, no es que todo el mundo tiene que usarlo por que si o porque esta en la calle”, manifestó.

Por último, explicó “debe hacerse hincapié en la higiene, son las mismas indicaciones que ya habíamos dado en ocasión de la gripe A”.