CORONAVIRUS. Efectivos policiales solicitaron DNI para ingresar a los supermercados

Las sucursales de Supermercados APA amanecieron custodiadas por efectivos policiales, los que no dejaron ingresar ni al mismo due√Īo de la firma. El propietario de la cadena de supermercados APA, Carlos M√©ndez en contacto con la AM990 habl√≥ al respecto y mostr√≥ su indignaci√≥n ante este hecho.

M√©ndez comenz√≥ diciendo ‚Äútenemos el lujo de ser el √ļnico supermercado de la ciudad de Formosa que tiene custodia policial que para que los que ingresen est√©n registrados como esenciales tambi√©n‚ÄĚ.

‚ÄúEs decir, que si usted manda a comprar un kilo de pan no va a poder entrar. Es un lujo. Vamos a tener clientes exclusivos a partir de hoy‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúNo me han dejado ingresar a m√≠ que soy el due√Īo‚ÄĚ, manifest√≥.

Asimismo, le envi√≥ un mensaje al Ministro de Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge Gonz√°lez ‚Äúyo no me voy a rendir ni mis empleados tampoco. Es una locura que los polic√≠as se pongan en la puerta y que pidan DNI a los que ingresan‚ÄĚ.

‚ÄúEsta situaci√≥n se da en todos los locales de APA. En 36 a√Īos jam√°s ha pasado, pero desde hace un a√Īo y medio que nos vienen siguiendo minuto a minuto. Tengo m√°s de 800 visitas de Defensa al Consumidor, 350 inspecciones, no entiendo que es lo que quiero de m√≠. Estamos sufriendo para pagar los impuestos, sueldos, los invito a que pregunten en Rentas o DGI y si encuentran alguna les doy un premio‚ÄĚ, acot√≥.

‚ÄúHemos averiguado en todos los comercios y ninguno los tiene, solo nos han puesto polic√≠as en la puerta a nosotros no m√°s. Los empleados han puesto carteles para poder vacunarse, tuvimos una persona que falleci√≥ y hay dos personas que est√°n muy graves internadas. 80 empleados han tenido Coronavirus, nosotros sanitizamos y cumplimos con todos los protocolos, me gustar√≠a que pregunten antes de ponernos un polic√≠a en la puerta de cada local‚ÄĚ, cerr√≥.

