CORONAVIRUS. Alta ocupación de camas en clínicas y sanatorios

El presidente de ACLISA, Amador Palavecino en contacto con la AM990 acerca de la ocupación de camas con pacientes con Covid en clínicas y sanatorios.

Palavecino dijo “prácticamente estamos a un 80 o 90 por ciento de las camas que tenemos destinadas al Covid tanto de terapia intensiva como de aislamiento en la parte privada, es más inclusive hay clínicas que han dejado un piso para atender a esta patología y ha dividido la terapia para pacientes infectados y no, es decir que cada vez tenemos que aumentar las camas por la gran demanda que estamos teniendo, es realmente preocupante lo que está pasando”.

“Tenemos muchas más personas en terapia intensiva que en aislamiento. El Sanatorio Formosa no tiene ni una cama en terapia intensiva, en la clínica Vrsalovic hay solo dos camas, el resto está todo ocupado”, añadió.

“La situación no pasa por aumentar la cantidad de camas o respiradores, si no que por la cantidad de recursos humanos que tenemos. Nosotros no podemos aumentar la cantidad de camas, pero no poder financieramente, si no que contamos con dos terapistas que se están reemplazando una a la otra permanentemente”, siguió.

“Hemos arreglado con la mayoría de las obras sociales, y si no se puede de igual manera debemos atenderlo porque no podemos hacer abandono de persona a costa nuestra igualmente”, cerró.