CORONAVIRUS. “A Clorinda lo que más le preocupa hoy es el bloqueo sanitario”

El intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro en contacto con la AM990 habló acerca de la situación sanitaria de la segunda ciudad.

Celauro dijo ‚Äúnosotros queremos que se normalice la situaciones todo sentido. A Clorinda lo que m√°s le preocupa hoy es el bloqueo sanitario, la otra cuesti√≥n ser√≠a que se pueda continuar con los trabajos de hisopados que se realiza en los barrios de la ciudad de Clorinda teniendo en cuenta que aqu√≠ se han hecho alrededor de 500 hisopados en una semana y todos han dado negativo y nosotros rezamos todos los d√≠as para poder volver a la normalidad que es lo que m√°s le preocupa a la gente‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúadem√°s hay que decir que otra de las cuestiones que le preocupa a la gente de la localidad es la presencia de la Polic√≠a que ha generado bastante inconvenientes en la poblaci√≥n. La pasamos bastante m√°s. Ser√≠a bueno que se puedan ir cada uno de los efectivos policiales a sus destacamentos. Otra de las cuestiones es poder acordar con la Rentas ciertas medidas que est√°n entorpeciendo la actividad comercial en nuestra ciudad y que discrimina a Clorinda como una de las ciudades que tiene que pagar un anticipo de ingreso bruto sin dejar pasar el cami√≥n en Mansilla‚ÄĚ.

‚ÄúEl comercio de Clorinda no tiene problemas en pagar el anticipo, pero que lo hagan pasar hasta a Clorinda, es una barbaridad lo que est√° pasando‚ÄĚ, se explay√≥.

Enfrentamientos entre policía y paseros

En relaci√≥n al tema dijo ‚Äúla polic√≠a no tiene por qu√© evitar el contrabando, ellos estaban ac√° por el cruce de personas. Ellos no tienen que meterse en lo que hace a la entrada de las mercader√≠as lo que hay que hacer es coordinar como se dar√°n estas entradas de mercader√≠as, ellos no tienen por qu√© meterse en esto‚ÄĚ.

‚ÄúLa idea de que la Polic√≠a trabaje en la localidad era impedir el paso de la gente que ingresaba por pasos ilegales y llevarlos a hacer el hisopado o llevarlos a Formosa, as√≠ comenz√≥ la historia y despu√©s se degener√≥ todo esto porque se han metido en cosas que no hab√≠a que meterse, inclusive dentro de la ciudad hicieron operativos. Yo ando con una eximici√≥n de prisi√≥n en el bolsillo porque el comisario mayor de la ciudad minti√≥ en su informe dijo que yo entorpec√≠ el trabajo de la Polic√≠a y que encabec√© la revuelta y me imputaron en una causa‚ÄĚ, se√Īal√≥.

‚ÄúYo no voy a entorpecer el trabajo de la polic√≠a, lo que hay que hacer es ordenar el trabajo y que cuando ellos estaban trabajando en la zona de frontera no me met√≠ con ellos, pero si es que ellos quieren realizar trabajos en la ciudad no lo voy a permitir. Mucha gente no sabe lo que est√° pasando en Clorinda‚ÄĚ, cerr√≥.