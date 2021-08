Córdoba se refirió al próximo reinicio del transporte terrestre y aéreo en Formosa

El director de transporte de la provincia de Formosa, Pablo C贸rdoba en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la reanudaci贸n de la actividad.

C贸rdoba dijo 鈥渟e est谩n haciendo las gestiones para que la empresa Crucero del Norte puedan vender los pasajes, no obstante, hay que esperar la confirmaci贸n de los protocolos de ingreso por parte del Consejo Covid no solo del transporte terrestre como a茅reo y todos los Ministerios de la provincia trabajen en la reactivaci贸n鈥.

鈥淪e busca que el ingreso sea cuidado, trabajamos en la terminal para ver de qu茅 manera se realiza el descenso y ascenso de pasajeros para que no tengan contacto con otras personas que no se realicen los test r谩pidos en el lugar鈥, a帽adi贸.

Se帽al贸 que 鈥渓a gente ya va a poder contar con el transporte en sus diferentes modalidades en pocos d铆as m谩s鈥, siendo un regreso progresivo y bajo estrictos protocolos sanitarios.

Por 煤ltimo indic贸 que 鈥渆n los pr贸ximos d铆as se estar谩 informando los pasos a seguir鈥 y que ya han iniciado las comunicaciones con las empresas de transporte de colectivos en sus distintas frecuencias.