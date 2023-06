Copa Sudamericana: Estudiantes goleó pero igual terminó segundo

Estudiantes gole贸 4-0 a Oriente Petrolero en La Plata. Pero no pudo alcanzar su objetivo de ser el primero de su grupo, y pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Necesitaba que Bragantino en Brasil no humillara a Tacuary de Paraguay. Y los brasile帽os no se privaron de nada: ganaron 7-1 y se aseguraron el primer puesto con 14 puntos.

Por haberse clasificado segundo con el mismo puntaje pero con menor diferencia de gol, ahora Estudiantes deber谩 enfrentar a uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores para saber si sigue o no en la Sudamericana.

La 煤nica inc贸gnita que tuvo el partido fue cuando llegar铆a el primer gol de los locales. Porque los bolivianos s贸lo salieron a la cancha a aguantar el tr谩mite con todo el equipo parado por detr谩s de la l铆nea de la pelota. Abriendo el juego con Mancuso por la derecha y Mat铆as Godoy por la izquierda, y con Rollheiser movi茅ndose por adentro y por detr谩s de Carrillo y Boselli, el equipo platense monopoliz贸 la posesi贸n del bal贸n (88 por ciento a 12 s贸lo en el primer cuarto de hora) y empez贸 a acumular situaciones. Una detr谩s de la otra.

El arquero Qui帽ones le tap贸 un mano a mano a Godoy y un cabezazo del defensor N煤帽ez dio en el travesa帽o luego de una mala salida del propio Qui帽ones. Y en un minuto, entre los 28 y los 29 del primer tiempo, llegaron los dos primeros goles: Boselli, con una media vuelta despu茅s de una pelota que el arquero boliviano le sac贸 a Qui帽ones, y luego Carrillo, tras una buena proyecci贸n de Mancuso y una falla del portero adelantaron a Estudiantes en la carrera. Pudieron haber sido m谩s. Pero Carrillo no estuvo ajustado en la definicion y solo por eso, la etapa inicial no termin贸 en una goleada.

Estudiantes encar贸 el segundo tiempo con resignaci贸n. Sab铆a que la goleada de Bragantino a Tacuary lo alejaba del primer puesto y entonces, perdi贸 intensidad aunque no control del juego ante el impotente conjunto de Santa Cruz de la Sierra. Qui帽ones le sac贸 dos pelotas de gol a Godoy y a Boselli, pero no pudo hacer nada a los 16 minutos, cuando un zurdazo cruzado desde afuera del 谩rea de Rollheiser se traduj贸 en el tercer gol de la noche.