Copa Sudamericana: Estudiantes de La Plata visita al Corinthians

En una serie con pronóstico reservado y sin un favorito claro, Estudiantes de La Plata visitará este martes a Corinthians de Brasil en San Pablo, en busca de dar el primer paso hacia las semifinales de la Copa Sudamericana.

La revancha está prevista para el miércoles 29 en el Estadio UNO de La Plata, donde surgirá el rival de Fortaleza o América MG, animadores de otra llave de cuartos de final.

Estudiantes de La Plata cursó toda su campaña en la Copa Sudamericana como un equipo confiable, lo que acrecentó las expectativas de pelear por el título que se le negó ante Inter de Porto Alegre en la final de 2008.



El Pincha de Eduardo Domínguez llega invicto en el torneo, tras empatar en puntos con Bragantino de Brasil (ganador del Grupo C por diferencia de gol) y eliminar a Goiás en octavos de final con un marcador global de 5-0.



El talentoso mediocampista Benjamín Rollheiser, objeto de rumores en varios clubes de Europa antes del cierre del libro de pases a fin de mes, es la figura sobresaliente y el máximo goleador del equipo en este torneo con seis tantos.



El ex River Plate sumó tres tantos en la instancia de octavos ante los brasileños: dos en la goleada 3-0 en La Plata y uno en el triunfo 2-0 en Goiania.



La delegación platense viajó a Brasil reforzado por sus tres recientes incorporaciones: Federico Fernández (campeón en el club con Alejandro Sabella), el colombiano Alexis Castillo Manyoma y el chileno Javier Altamirano, quienes serán opciones en el banco de suplentes.



Corinthians encara la Sudamericana como la última posibilidad de salvar el año, tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Libertadores y despedirse la semana pasada en las semis de la Copa de Brasil.



En el Brasileirao, el equipo paulista está 13° con 24 unidades, fuera de toda posición clasificatoria para las Copas del próximo año.



A la opaca realidad deportiva se le sumó este fin de semana un hecho luctuoso que sensibilizó a su numerosa hinchada por la muerte de siete fanáticos en un accidente de tránsito cuando volvían del partido ante Cruzeiro en Belo Horizonte.



El DT Vanderlei Luxemburgo, ex Real Madrid y la selección de Brasil, no podrá contar con el joven Adson, de 22 años y una de las principales apariciones, quien viajó a Francia para sellar su pase al Nantes en 5 millones de euros.

El partido se disputará desde las 21.30 (TV: DSports) en el Neo Química Arena, en San Pablo.

Habrá que portarse bien

Los hinchas de Estudiantes que acompañen al equipo en el partido ante Corinthians en San Pablo deberán tener un buen comportamiento y evitar actos xenófobos o de racismo para evitar sanciones de las autoridades brasileñas, ya que aquéllos son delitos penados con prisión y no son excarcelables, recomendó este lunes la dirigencia platense.



Los simpatizantes albirrojos que viajen a Brasil para presenciar el partido sólo podrán adquirir las entradas dos horas antes del inicio del estadio, a un valor de 100 reales.



En ese contexto, el club platense hizo un llamamiento mediante un comunicado para que haya un buen comportamiento de sus hinchas durante toda la estadía en Brasil para evitar inconvenientes, como ocurrió recientemente con otros hinchas argentinos.



Por un lado, el valor de la entrada equivale a algo más de 7 mil pesos argentinos y las localidades solo podrán abonarse en reales, o bien mediante el uso de tarjeta de crédito o de débito.



El ingreso del público “pincharrata” será por la puerta “G”, sobre la avenida Miguel Inácio Curi.