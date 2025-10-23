Copa Libertadores: Racing aguantó y cayó por la mínima ante Flamengo pero la serie quedó abierta

Bajo una expectativa altísima en Avellaneda y el fútbol argentino en general, este miércoles de Racing cayó por la mínima ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 en Brasil, dejando la serie abierta de cara a la revancha de la próxima semana en el Cilindro.

El primer chico por un lugar en la final tuvo lugar en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde la “Academia” aguantó con un Facundo Cambeses figura, y hasta pudo ponerse en ventaja en alguna jugada de pelota parada, pero se encontró en desventaja por el tanto de Jorge Carrascal, con desvío en Marcos Rojo.

Justamente el colombiano ex River fue la gran figura del conjunto local, incontrolable por momentos. Fue quien habilitó a Bruno Henrique en la previa del gol, y tras la buena atajada de Cambeses, definió de frente al arco con la fortuna del desvío en el ex Boca.

Hubo tiempo para las polémicas en el Maracaná, ambas en el segundo tiempo. Santiago Sosa abrió el marcador de cabeza, pero el árbitro Jesús Valenzuela lo anuló por una presunta infracción previa; mientras que Samu Lino abría la cuenta cerca del final para el “Mengao”, y esta vez intervino el VAR para invalidar la conquista por un fuera de juego.

La revancha será el próximo miércoles en el Cilindro, con el sueño de volver a la final de la Copa. El conjunto de Costas precisa, al menos, una victoria por la mínima para forzar los penales.