CONTRA EL COVID. Recibió la primera dosis de vacuna el conductor Miguel Aranda

Hoy, recibi√≥ la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 el conductor del programa ‚ÄúCompartiendo Chamam√©‚ÄĚ, Miguel Aranda en contacto con la AM990 habl√≥ al respecto.

Aranda dijo ‚Äúla verdad es que me he llevado una grata impresi√≥n de lo que fue la jornada de vacunaci√≥n, nos han atendido muy bien, toda la gente es muy amable‚ÄĚ.

‚ÄúYo siempre le pido a Dios que proteja a todos los trabajadores que est√°n llevando adelante la tarea contra el Covid y hoy he comprobado que est√°n haciendo una excelente labor‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúEstoy muy contento por haberme vacunado, tard√© mucho m√°s en sacarme fotos que en vacunarme. Tuve una atenci√≥n impecable en la escuela del barrio Facundo Quiroga. Previo a vacunarme me acerqu√© al Hospital de Alta Complejidad para preguntar si no habr√≠a inconvenientes con los medicamentos que tomo y me dijeron que me vaya a vacunar tranquilamente‚ÄĚ, cerr√≥.