Continúan las negociaciones entre el sector comercial y el Municipio

El director de Bromatología de la Municipalidad de Formosa, Jorge Tarantini en contacto con la AM990 habló acerca de la reunión llevada adelante con comerciantes

Tarantini comenzó diciendo “en el mes de diciembre y después de la posibilidad de la reapertura post pandemia, ciertos comerciantes que no tenían habilitado el lugar se habían apostado en el sitio en cuestión y nosotros hemos intervenido y realizamos varias actas de infracción por lo que también se han acercado los comerciantes y hemos tenido una reunión en la que ellos solicitaban la posibilidad de poder exhibir algunas de las mercaderías a fin de año para poder maximizar sus ventas, ellos siempre argumentan que las personas que van a la zona no desean entrar y lo hacen en las veredas no más”.

“Nos habían pedido que los esperemos hasta pasado Reyes Magos y les hemos solicitado que mantengan un orden y no excedan en el uso de los espacios públicos, es que hemos accedido y en este tiempo hemos visto un montón de comercios que no tenían el local habilitado y continuaban sobre la acera”, añadió.

“Ellos continuaban con sus lonas sobre la calle y tuvimos que intervenir nuevamente y ellos en señal de protesta se autoconvocaron para tener otra reunión y la llevamos adelante ayer y la queja venia por la queja que hemos hecho ayer. Ellos solicitan que aquellos comercios que se encuentran habilitados tengan la posibilidad de exhibir las mercaderías pasados los 60 metros del límite y aquellos que no están habilitados puedan exponer en fechas especiales”, manifestó.

“El problema se da cuando exhiben la mercadería y entorpecen el tránsito de las personas, pero que si ellos se comprometían a mantener el orden que tuvimos el año pasado se los iba a dejar en el lugar que se les había dicho que podían ocupar”, indicó el funcionario Municipal.

“La ordenanza da está posibilidad de los 60 metros en las veredas, pero esto se permitía dos o tres veces al mes”, cerró.