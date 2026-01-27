Continúan las acciones de monitoreo y acompañamiento a los productores en la zona del Bañado La Estrella

Ante el ciclo de crecida del Bañado La Estrella, desde el Ministerio de la
Producción y Ambiente (MPyA) son constantes las acciones de monitoreo y
acompañamiento a los productores de esa zona del territorio provincial.
Así lo destacó en diálogo con AGENFOR el subsecretario de Producción
Sustentable, el ingeniero Nazareno García Labarthe, quien ahondó en las
tareas de relevamiento de la situación actual de los productores en la Banda
Norte y Sur del Bañado La Estrella.
“Estuvimos recorriendo junto con diferentes técnicos del Ministerio de la
Producción y Ambiente la zona de influencia del Bañado La Estrella, para
ver de primera mano cómo está la situación, cómo viene ese ciclo de
crecida que naturalmente todos los años tiene su entrada en los primeros
meses del año”, explicó el funcionario.
Se refirió así a las múltiples reuniones que se fueron realizando en
diferentes lugares, como por ejemplo, La Rinconada, abarcando parajes
como Siesteadero, Tres Luces y La Represa, y por otro en El Quemado
Nuevo, comprendiendo a El Cañón y Churcalito.
Así también, en Río Muerto, cubriendo parajes como Pozo de los Novillos,
La Esperanza, San Ramón, La Blanca, Palma Sola y Buen Lugar, al igual
que en Posta Cambio Salazar, englobando a Pozo Hondo, El Descanso, La
Diosa, Punta del Agua, Cinco Palmas y San Marcos.
Indicó que “hasta ahora viene muy tranquila la zona”, presentándose
solamente “algunos casos puntuales donde ha subido el nivel” del agua, no
obstante, aclaró que ello se debió a las lluvias caídas.
“Los productores, si bien siguen ocupando el Bañado como área de
pastoreo, en algunos lugares se van desplazando hacia el borde, ya que
cuando empieza a crecer (el nivel del agua) salen a las zonas más altas, a
los bordos, que hoy están con muy buen pasto”, consignó.
En ese contexto, puso de resalto que “nosotros no dejamos de estar ahí
acompañando, viendo y monitoreando cómo viene la situación”, apuntando
que “en caso de que llegue a complicarse un poco, tengamos opciones y
una salida rápida para ofrecerles a los productores”, habida cuenta de que el
objetivo es que “no tengan que atravesar ninguna pérdida significativa en
cuanto a su hacienda”.
Próximos remates
Asimismo, el subsecretario García Labarthe subrayó que también se
continúa trabajando en la planificación de una serie de remates ganaderos a
realizarse durante este año.
“La idea es hacer 10 o 12 remates, teniendo en cuenta que el año pasado se
hicieron ocho”, sostuvo.
En ese sentido, enfatizó que el propósito es “darle una certeza al
productor”, a los fines de que “sepa en qué fecha se va a hacer el remate,
para poder administrar mejor su hacienda y comercializarla en este espacio
que es donde obtiene los mejores precios”, concluyó.