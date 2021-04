CONTAGIOS. Voz Docente asegura que “los docentes están todos juntos en un aula trabajando”

El secretario general del gremio Voz Docente, Manuel Pereira en contacto con la AM990 habló acerca del inconveniente que genera que un docente vaya a su lugar de trabajo a cumplir con las horas y enviar las actividades por los contagios que se dan en los establecimientos educativos.

Pereira comenzó diciendo “nosotros decimos que hay mucha incertidumbre en nuestra provincia lamentablemente el anuncio del Gobernador antes del 2 de marzo, cuando decía que las clases iban a empezar en toda la provincia no ocurrió en todas las jurisdicciones, hay que destacar que tanto en Clorinda como en la capital las clases se desarrollan de manera virtual, nosotros decimos que lamentablemente en capital tenemos más de 80 instituciones educativas y se tendría que haber cumplido con el protocolo y donde no hubiera contagios las clases tendrían que ser presenciales”.

“Hay que destacar otro error de la cartera educativa y es que los docentes concurran a sus lugares de trabajo y desde ahí realizan las actividades con los alumnos. Hay que decir que estos docentes están todos juntos, están en contacto con otros docentes, hay padres también que van hasta la escuela para buscar las viandas del comedor escolar y es por ello que nosotros decimos que si se cumple con el protocolo establecido decimos que hay instituciones educativas que pueden tener clases presenciales”, añadió.

“Nosotros hemos presentado un petitorio para participar en la elaboración de los protocolos y no fuimos invitados nosotros ni el gremio (Docentes) Autoconvocados, es por ello que hay disidencia entre gremios, Autoconvocados está a favor de las clases virtuales y sabemos que está bien eso, pero que los docentes realicen las actividades desde la casa, no que sean convocados a los establecimientos educativos y estar todos juntos”, cerró.