Conmemoraron el Día de las Unidades Penitenciarias de la Policía de Formosa

Este viernes 8, desde las 8:45 horas, en el Instituto Superior de Formación

Policial (ex escuela de Cadetes), se llevó a cabo el acto por el Día de las

Unidades Penitenciarias provinciales de la Policía de Formosa.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge

Abel Gonzalez, conversó con AGENFOR y explicó que la fuerza policial

es un cuerpo que, por ende, “tiene muchas áreas que van atendiendo

distintos aspectos de la realidad sobre donde tiene que intervenir”.

“Generalmente cuando existe algún tipo de situación, hay personas que son

detenidas y puestas a disposición de la Justicia. Entonces, lo que significa

esa etapa de una persona privada de su libertad y/o que está guardando el

dictamen de la Justicia respecto de su conducta o ya tiene una sentencia, va

a estar en un ámbito específico que es un ámbito penitenciario”, continuó.

Y agregó: “La Policía hace muchos años viene trabajando esta temática,

entonces la cuestión penitenciaria es algo importante dentro de la

institución”.

En ese sentido, el funcionario aclaró que si bien, las unidades penitenciarias

no son “algo específico de la Policía”, en Formosa, “como somos una

provincia joven, es todavía responsabilidad nuestra”.

“Por eso para nosotros es muy importante poder llevar adelante este acto en

el que vamos conformando dentro de lo que es la Policía el aspecto

institucional de lo que se refiere a las cuestiones penitenciarias”, ratificó.

Asimismo, indicó que la construcción de un sistema penitenciario

provincial requiere que “haya personas con una capacitación técnica

específica para poder llevar adelante la tarea”, por ello, recordó, el

gobernador Insfrán “tomó la decisión política, en el 2007, de modificar la

currícula de formación policial creando la Tecnicatura en Seguridad

Pública”.

“Y, con el tiempo, empezamos a trabajar un aspecto relevante que es un

área específica para quienes se están formando para poder llevar la tarea

específicamente en las áreas penitenciarias”, añadió.

Por lo tanto, se creó la Tecnicatura en Seguridad Pública en Seguridad

Penitenciaria, con el fin de ir formando a jóvenes con una orientación

específica para llevar adelante la tarea dentro de lo que es el área

penitenciaria.

“Y lo hicimos, no solamente en lo que refiere a la carrera de oficiales de

policía, sino también en el área de agentes de policía, en el cuerpo de

suboficiales. Tal es así que tenemos 13 cohortes de suboficiales ya

formados en el área penitenciaria y ocho cohortes de técnicos en seguridad

penitenciaria”, detalló.

Gonzalez, precisó también que, en la provincia, hay seis unidades

penitenciarias y dos de ellas tienen subunidades: la N°4 que está en

Clorinda y la N°2 de Capital.

“Y ese es un dato no menor. Nosotros hemos tenido, en Formosa, un logro

importantísimo en lo que hace a los aspectos penitenciarios que es la

separación de las personas procesadas de las personas condenadas”, indicó.

Y profundizó: “El otro logro, también muy importante que ha sido puesto

de resalto por parte del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,

que hace 15 días hizo una recorrida por nuestra provincia, es que no

tenemos personas condenadas en comisarías”.

Esta situación, aseguró el Ministro, “habla a las claras del trabajo serio y

responsable que viene haciendo nuestra Policía de la provincia, como

señala el Gobernador, con vistas a que en el futuro podamos constituir un

servicio penitenciario provincial específico”.

“La política criminal tiene que estar orientada a la prevención del delito

pero cuando el delito se produzca a la persecución y a la prevención de los

autores de los delitos puestos a disposición de la justicia, que sea la justicia

la que disponga la sanción para las conductas”, manifestó.

Y agregó: “Ahí viene este otro proceso que es el aspecto penitenciario, la

de la recuperación de esa persona. Las cárceles tienen que ser ámbitos en

los que se tiene que buscar la resocialización de la persona, un periodo para

que reflexione respecto de sus conductas y que también dentro del ámbito

penitenciario tenga la oportunidad de poder incorporar saberes y

conocimientos técnicos como para poder desempeñarse posteriormente

cuando reingrese a la comunidad”.

En ese sentido, Gonzalez puso en valor la educación formal de las escuelas

primarias y secundarias y los estudiantes penitenciarios que, actualmente,

cursan terciarios y carreras universitarias, como así también oficios.

“Y después un montón de ofertas que hacen a talleres literarios, por

ejemplo, que nos permiten también acompañar el proceso de

resocialización. El año pasado, junto con el Ministerio de Educación, se

logró la publicación de un libro donde se vuelcan todas las producciones de

los internos y las internas que participaron de los talleres de literatura”,

cerró.