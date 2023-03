Conmemoran el 47º aniversario de la fundación de Alcohólicos Anónimos en Formosa

El domingo se cumple el 47 aniversario de trabajo en Formosa y organizan importantes actividades para toda la comunidad. Por ello la AM990 recibió en sus estudios a Ovidio y Vicente, referentes de Agrupación Alcohólicos Anónimos (AA) en Formosa quienes brindaron detalles al respecto.

Los invitados comenzaron diciendo que para ellos es muy importante este aniversario y quieren festejar “con una reunión pública”, donde se puedan mostrar a la sociedad como institución, contar su experiencia de recuperación. “Nuestras reuniones cerradas son una terapia de autoayuda, donde cada uno pueda expresarse y contar si tiene algún problema”, explicaron.

También remarcaron que “la pata de la justicia” es muy importante en el proceso, “porque el enfermo alcohólico daña su familia y las cárceles están pobladas por personas que cometieron actos estando alcoholizados”, siguieron.

“Un compañero de Las Lomitas dijo que mató a su padre jugando al truco, algo muy triste porque en algunos casos no se acuerdan de lo que hicieron”, ejemplificaron.

Según ambos, la decisión de la ONU de declarar al alcoholismo como enfermedad es algo muy bueno, porque es algo que no podemos controlar y en ese estado no se actúa por razonamiento, sino por impulso, porque lo vivimos. También comentaron que continúan asistiendo regularmente a las reuniones porque no están “curados”, se trabaja en los defectos que les dejó el alcoholismo y también en los valores que se deben explotar.

“Tenemos compañeros que en cinco años llegaron a ser enfermos crónicos y siempre la excusa es ´para eso yo trabajo´, yo culpaba a todos menos a la botella, estuvimos en ese mismo lugar de desesperación, por eso transmitimos el mensaje”, enfatizaron a la AM990.

Para los interesados, los grupos funcionan lunes, miércoles y viernes de 20 a 21.30 horas en la Capilla Santa Rosa, y los martes y miércoles a las 20 horas. Además, en la parroquia San Francisco los miércoles a las 20 horas, y en la parroquia Sagrada Familia los martes a las 20 horas.

Para cerrar explicaron que la reunión de celebración de aniversario se llevará a cabo el domingo 5 de marzo en el salón franciscano de la iglesia catedral de 9 a 12 horas. Habrá profesionales de la salud, de la justicia, psicólogos y testimonios de familiares y de recuperados de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.