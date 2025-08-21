Conmebol condenó los incidentes en Independiente-U. de Chile: abrió una investigación

El encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 quedó marcado por una serie de incidentes violentos dentro y fuera del estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. Tras la escalada de agresiones entre barras, la Conmebol condenó los hechos y tomó la decisión de cancelar el partido.

En un comunicado oficial emitido durante la mañana de este jueves, la Confederación Sudamericana expresó su “repudio y condena enérgica” ante los actos de violencia registrados y destacó que mantiene contacto permanente con las autoridades de seguridad para monitorear la situación de los heridos.

la provincia apunto contra conmebol e independiente: pedimos suspender en el pt

Informate más

La Provincia apuntó contra Conmebol e Independiente: “Pedimos suspender en el PT”

Además, confirmó que toda la información recabada sobre los incidentes será remitida a la Unidad Disciplinaria, que aplicará las sanciones correspondientes de acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la Conmebol. El documento enfatiza que los clubes, como responsables de la seguridad cuando actúan como locales, deben garantizar la prevención de hechos violentos y controlar los accesos y el comportamiento de sus barras.

La Conmebol reafirmó su compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol y solicitó que se implementen “las máximas medidas de prevención y control” para que episodios de esta naturaleza no se repitan en competiciones internacionales.

El contexto de los hechos que motivaron la cancelación incluye enfrentamientos entre barras de ambos equipos, ingreso de simpatizantes al sector rival y agresiones graves, registradas en videos que circularon en redes sociales. Entre las imágenes más impactantes se observan golpes con palos en la cabeza y episodios de humillación de hinchas, lo que contribuyó a que la Conmebol definiera la cancelación inmediata del partido.

Mientras tanto, se espera que la Comisión Disciplinaria de la Conmebol evalúe sanciones individuales y colectivas que podrían incluir multas, partidos a puertas cerradas o incluso descalificación de competiciones futuras, según lo establecido en el reglamento. La investigación sigue abierta, y los clubes involucrados deberán colaborar con la recolección de pruebas y declaraciones para determinar responsabilidades y medidas ejemplares.

El nuevo comunicado de Conmebol sobre la violencia en Independiente-U. de Chile

En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria. En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse.