Confianza y advertencias de los grandes del tenis ante un posible regreso de Del Potro

Glorias del deporte como Rod Laver, Mats Wilander y Goran Ivanisevic analizan la batalla de la Torre de Tandil contra las lesiones

Juan Martín Del Potro debe intentar volver al tenis una vez más. Tiene tenis y aptitudes para hacerlo con éxito, aunque también dos enemigos potenciales: el vestuario y la cabeza. Es lo que cree Mats Wilander, es de lo que advierte Rod Laver.

“No hay razón para que no pueda regresar. Sabe cómo hacerlo, tiene un juego moderno que puede complicar a cualquiera”, dijo Wilander a Infobae durante el reciente Abierto de Australia. Laver fue menos optimista: “A veces hay que aceptar que tu cuerpo ya no te permite jugar al tenis”. Goran Ivanisevic ni quiere escuchar nada de eso. Le pide a Del Potro, casi le ruega, que haga un intento más.

La operación de la rodilla derecha a la que se sometió Del Potro en Miami la semana pasada fue seguida con interés en Melbourne. Sus colegas de circuito, la ATP, la prensa internacional… Todos preguntan por el tandilense y todos se esperanzan con verlo jugar nuevamente. Wilander, ex número uno del mundo y una de las cabezas más lúcidas a la hora de analizar el tenis, cree que Del Potro volverá a jugar, pero que ahí descubirá algo de lo que quizás hoy no es consciente.

“El único problema de los jugadores que se lesionan y vuelven a jugar no es suyo, sino lo que ven los demás. ‘Del Potro no juega desde hace seis meses’, dicen sus rivales, ‘no le voy a regalar nada’, piensan muchos. ‘Lo voy a hacer correr tres horas’. Se trata de lo que Del Potro le muestra al vestuario. Otra cosa es cuando comenzás a ganar todas las semanas, ahí el vestuario reacciona diferente. Ese es el problema mayor de Del Potro hoy”.

“Lo que piensa el vestuario es mucho más importante de lo que la gente piensa. Yo puedo estar en condiciones de correr cinco horas, pero si mi rival cree que no, me va a exigir al máximo confiando en que me va a ganar. Te miran de otra manera, ven una debilidad”, insistió el sueco de 55 años.

Wilander, conocido por sus teorías rompedoras a la hora de analizar lo que sucede en el circuito, ve en las reiteradas ausencias de Del Potro debido a lesiones y operaciones lo que nadie vería: una razón para el optimismo.

“Diría que Del Potro está fresco física y mentamente. No sé cómo va a volver, pero va estar fresco de la cabeza. Tommy Haas ya lo hizo en su momento, volvió. Y Nadal de alguna manera también lo hace. Sale y vuelve, sale y vuelve. Quizás el tenis debería ser en realidad así, una temporada más breve con pausas más largas”, aventuró el hombre que, con solo 17 años, derrotó a Guillermo Vilas en la final de Roland Garros 1982.

“El calendario del tenis nos está haciendo creer que hay que jugar diez meses al año, y lo cierto es que, quizás, Juan Martín da el cien por ciento si juega menos tiempo, y no lo daría si no se lesionase y pudiera jugar una temporada completa”.

Cuando Infobae le explica la teoría de Wilander a Laver, el australiano de 83 años sonríe con cierto escepticismo. Y hay que tomar muy en cuenta su opinión, se trata del único hombre en la historia capaz de ganar dos veces el Grand Slam, es decir, los cuatro grandes torneos en una misma temporada.

“Desafortunadamente Del Potro tuvo los problemas que tuvo en la muñeca, ahora fue la rodilla. A veces hay que aceptar que tu cuerpo ya no te permite jugar al tenis. Aunque se lo puede ver como Wilander también, sí…”.

Pero Laver no está convencido de la teoría del sueco. Su análisis va en otra dirección. “Escuché que quiere volver. Sin lesiones y con la muñeca bien y la rodilla bien, Del Potro podría jugar muy bien. Pero alguien me contó que su muñeca vuelve a tener problemas, entonces sería muy duro para él regresar. Una cosa es jugar bien al tenis, pero no se puede estar pensando en el dolor si pegas un revés. ¿Me va a doler, me lesionaré de nuevo, me tengo que preocupar? Y entonces comenzás a jugar un poco distinto, te volvés más precavido”.

Otro zurdo del tenis, en este caso el español Rafael Nadal, definió a Del Potro con un un contundente elogio durante el torneo: “Es uno de los jugadores más importantes de nuestro deporte. Ojalá que con la nueva operación se solucione el problema y lo podamos tener de regreso”.

El croata Ivanisevic, campeón de Wimbledon 2001 y uno de los entrenadores del serbio Novak Djokovic, cruza los dedos para que Del Potro regrese al circuito.

“Le deseo a Juan Martín que vuelve, es uno de mis jugadores preferidos, es increíble”, le dijo a Infobae el ex número dos del mundo. “Tuvo mucha mala suerte en su carrera, espero que mantenga la esperanza y vuelva. Si no lo intenta una vez más va a ser una gran pérdida para el tenis. Ya lo ha hecho otras veces, así que espero que vueva a intentarlo, aunque sé que es duro”.

Y Guido Pella, segunda mejor raqueta argentina, se extendió en su admiración y afecto por el gigante de 198 centímetros, campeón del US Open 2009.

“Cuando Juan Martín le ganó a (Marin) Cilic y a (Andy) Murray en la Copa Davis estaba para ser presidente del país. Pero yo con Juan Martín nunca cambié la forma de pensar: ni cuando ganó la Davis ni cuando perdió los partidos por los que alguna gente lo acusa de perdedor. Para mí es uno de los mejores deportistas de la historia de Argentina, como (Guillermo) Vilas, como (Lionel) Messi, como (Diego) Maradona o como (Emanuel) Ginóbili”.

“La verdad que se lo extraña un montón, porque es de los mejores jugadores del mundo. Y cuando arranca un torneo y no está Juan Martín, que es un referente que siempre nos deja bien parados. Quiero que vuelva fuerte y sé que si vuelve es porque él siente que está para generar un impacto como todas las veces que volvió. Pero sabemos que el tenis es un deporte muy exigente, y que si él no está al cien por ciento será difícil”.

Modesto Tito Vázquez, dos veces capitán del equipo argentino de Copa Davis y buen conocedor de Del Potro, cree que el del tandilense es “un caso muy extraño y similar en cierta medida a lo que le ha sucedido a Nadal con sus lesiones”.

“En el caso de Juan Martín incluso un poco más. La operación de muñeca, en comparación con la de rodilla, es complicada, es un sector por el que pasan muchos nervios. Tuvo cuatro y se recuperó bien. Si la intención de él es volver, definitivamente esta capacitado para hacerlo. Tiene probablemente la mejor derecha del mundo, y un saque excelente que incluso puede mejorar. Mentalmente es muy duro, cada vez que estuvo bien arriba luchando con los mejores tuvo problemas físicos, una y otra vez. Pero hay que darle crédito. Él puede”.