“Conexión Comercial”: Se realizó la tercera ronda de negocios para fortalecer al emprendedor formoseño

Este martes 21, en las instalaciones del Galpón “G”, se realizó la tercera

ronda de negocios del Programa “Conexión Comercial”, impulsado por la

Subsecretaría de Empleo del Gobierno de Formosa.

En esta ocasión estuvo dirigida exclusivamente al sector gastronómico, con

el objetivo de promover alianzas estratégicas para que los productos

formoseños lleguen a más góndolas de comercio, convirtiéndose en un

proveedor confiable que cumple con los estándares de tiempo, calidad y

precio que el mercado exige.

El subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, explicó que el objetivo es

que “el formoseño pueda comprar a otro formoseño un producto de su

localidad”, intentando “generar un sistema que logre dar con todos aquellos

elementos que requiere este emprendedor, desde el asesoramiento,

capacitación hasta el acompañamiento técnico, para poder lograr colocar su

producto en esa góndola”.

En este sentido, indicó que “es algo que lleva tiempo, no es sencillo sino

que es una problemática que la estamos estudiando día a día y estamos

mejorando”.

Asimismo, resaltó que “a través de este programa al que denominamos

Conexión Comercial, ya concretamos dos líneas de acciones”, precisando

que “una de ellas es la ronda de negocios, donde en un solo sitio, están

todos los emprendedores que ya vienen con una preparación para poder

negociar con el comerciante o empresario que quiera averiguar o saber

sobre su producto”.

Y, marcó que “a través de la Subsecretaría de Empleo deben cumplir con

los tres pilares fundamentales: el precio, la calidad, y el tiempo de entrega”.

Por otro lado, comentó que “también hay otra modalidad, donde vamos

realizando acuerdos con estos comerciantes y empresarios, y generamos

reuniones particulares, en ciertos lugares ya predestinados, es decir entre el

emprendedor y el comerciante, acompañando únicamente de la

Subsecretaría”.

“Realmente, esta primera etapa, dio los éxitos que esperamos”, afirmó

Sandoval, al tiempo que valoró que “el emprendedor se anima a convertirse

en proveedor y eso, obviamente, lo lleva a producir en otra escala y bajo

otra modalidad”.

Además, puso de relieve que “cuando el Estado apoya y está presente junto

a este microemprendedor, también se anima el empresario o comerciante, a

adquirir su producto, dejando de lado el que viene de otra provincia o país

y comienza a comprarle a ese formoseño”, destacando que “así también

crece la economía local, porque el capital queda acá, y ayuda a generar

mano de obra”.

Finalmente, expuso que luego de concluir la ronda de negocios “donde el

empresario recorrió y conoció a todos los emprendedores libremente”, lo

que sigue “nosotros (Subsecretaría de Empleo) hacemos solamente un

seguimiento del acuerdo al que ellos llegan, porque esto es entre partes

privadas”.

Conexión directa

De este modo, Sergio Benítez, quien tiene un emprendimiento de venta de

escabeches “El Horcón”, valoró que “Conexión Comercial hace que el

emprendedor formoseño tenga la oportunidad y posibilidad de salir de su

casa con sus productos y vender”, marcando que “tenemos la facilidad de

hacer una conexión directa con gente muy importante que puede ubicar

nuestros productos y llevarlos a la góndola de la ciudad o de donde quiera”.

Por su parte, puntualizó que produce “escabeches de búfalo, berenjena,

lengua a la vinagreta y también peceto”, y señaló que “lo hacemos de

forma artesanal en mi domicilio, con proyecciones, obviamente, de hacerlo

masivamente”.

Y sostuvo que “esta fue nuestra primera ronda, así que estamos con grandes

posibilidades y expectativas”.