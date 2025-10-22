“Conexión Comercial”: Se realizó la tercera ronda de negocios para fortalecer al emprendedor formoseño

Este martes 21, en las instalaciones del Galpón “G”, se realizó la tercera
ronda de negocios del Programa “Conexión Comercial”, impulsado por la
Subsecretaría de Empleo del Gobierno de Formosa.
En esta ocasión estuvo dirigida exclusivamente al sector gastronómico, con
el objetivo de promover alianzas estratégicas para que los productos
formoseños lleguen a más góndolas de comercio, convirtiéndose en un
proveedor confiable que cumple con los estándares de tiempo, calidad y
precio que el mercado exige.
El subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, explicó que el objetivo es
que “el formoseño pueda comprar a otro formoseño un producto de su
localidad”, intentando “generar un sistema que logre dar con todos aquellos
elementos que requiere este emprendedor, desde el asesoramiento,
capacitación hasta el acompañamiento técnico, para poder lograr colocar su
producto en esa góndola”.
En este sentido, indicó que “es algo que lleva tiempo, no es sencillo sino
que es una problemática que la estamos estudiando día a día y estamos
mejorando”.
Asimismo, resaltó que “a través de este programa al que denominamos
Conexión Comercial, ya concretamos dos líneas de acciones”, precisando
que “una de ellas es la ronda de negocios, donde en un solo sitio, están
todos los emprendedores que ya vienen con una preparación para poder
negociar con el comerciante o empresario que quiera averiguar o saber
sobre su producto”.
Y, marcó que “a través de la Subsecretaría de Empleo deben cumplir con
los tres pilares fundamentales: el precio, la calidad, y el tiempo de entrega”.
Por otro lado, comentó que “también hay otra modalidad, donde vamos
realizando acuerdos con estos comerciantes y empresarios, y generamos
reuniones particulares, en ciertos lugares ya predestinados, es decir entre el
emprendedor y el comerciante, acompañando únicamente de la
Subsecretaría”.
“Realmente, esta primera etapa, dio los éxitos que esperamos”, afirmó
Sandoval, al tiempo que valoró que “el emprendedor se anima a convertirse
en proveedor y eso, obviamente, lo lleva a producir en otra escala y bajo
otra modalidad”.
Además, puso de relieve que “cuando el Estado apoya y está presente junto
a este microemprendedor, también se anima el empresario o comerciante, a
adquirir su producto, dejando de lado el que viene de otra provincia o país
y comienza a comprarle a ese formoseño”, destacando que “así también
crece la economía local, porque el capital queda acá, y ayuda a generar
mano de obra”.
Finalmente, expuso que luego de concluir la ronda de negocios “donde el
empresario recorrió y conoció a todos los emprendedores libremente”, lo
que sigue “nosotros (Subsecretaría de Empleo) hacemos solamente un
seguimiento del acuerdo al que ellos llegan, porque esto es entre partes
privadas”.
Conexión directa
De este modo, Sergio Benítez, quien tiene un emprendimiento de venta de
escabeches “El Horcón”, valoró que “Conexión Comercial hace que el
emprendedor formoseño tenga la oportunidad y posibilidad de salir de su
casa con sus productos y vender”, marcando que “tenemos la facilidad de
hacer una conexión directa con gente muy importante que puede ubicar
nuestros productos y llevarlos a la góndola de la ciudad o de donde quiera”.
Por su parte, puntualizó que produce “escabeches de búfalo, berenjena,
lengua a la vinagreta y también peceto”, y señaló que “lo hacemos de
forma artesanal en mi domicilio, con proyecciones, obviamente, de hacerlo
masivamente”.
Y sostuvo que “esta fue nuestra primera ronda, así que estamos con grandes
posibilidades y expectativas”.