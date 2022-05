Concejales pidieron informe a la empresa Crucero del Sur por cortes en la prestación del servicio

El concejal radical Ricardo Pi帽eiro, en contacto con la AM990 habl贸 acerca de los temas tratados el d铆a de ayer en sesi贸n ordinario del cuerpo.

Pi帽eiro dijo 鈥渆n el d铆a de ayer se aprob贸 para que en el frente de la empresa Refsa del barrio Emilio Tomas se construir谩 una d谩rsena de 150 metros para los clientes de la empresa y empleados ya que se generaba un problema por la gran cantidad de personas que van al lugar y estacionan en doble fila o directamente ocasionan caos al tr谩nsito鈥.

Y a帽adi贸 鈥渙tro de los temas tratados fue el ingreso de los pedidos de informe a la empresa Crucero del Sur por el tema del transporte urbano de pasajeros y los cortes en la prestaci贸n del servicio con el pretexto de la falta de combustible y el m谩s simb贸lico de todo fue el del viernes de la semana pasada en donde la empresa prest贸 un servicio de emergencia poniendo nada m谩s que dos colectivos por l铆nea, inform贸 a la Municipalidad que no ten铆a combustible, pero sin embargo a partir de las 16 horas empez贸 a prestar un servicio diferencial desde el ministerio de Turismo hasta la localidad de Herradura鈥.

鈥淟a empresa viene incumplimiento todo lo que es el contrato de licitaci贸n y todo lo que est谩 establecido en el c贸digo de transporte para la ciudad de Formosa. La empresa tiene que entender que ellos prestan un servicio b谩sico, p煤blico y esencial porque esto garantiza otros servicios鈥, indic贸.

鈥淟a empresa cobra muchos subsidios de la provincia y a nivel nacional y deben tener la previsibilidad de la compra de combustibles y no decir que no saldr谩 a las calles porque no tienen combustibles鈥, explic贸.

鈥淣osotros le pedimos a la Comuna que ejerza el poder de polic铆a que tiene y haga cumplir el contrato el que en uno de sus apartados dice que si se le saca la concesi贸n a la empresa los colectivos pueden ser administrados por la Municipalidad para garantizar el servicio hasta que otra empresa tome la concesi贸n del servicio鈥, cerr贸.