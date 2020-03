Conarpesa paraliza la captura de langostino por el Coronavirus

La pesquera con base en Chubut y Santa Cruz dio por terminada la temporada de captura de langostino en aguas de Chubut y anticipó que no iniciará la temporada en aguas nacionales con los fresqueros, como consecuencia de la caída de capturas y un sobrestock de materia prima, sumado a la retracción de los mercados internacionales.

Estos factores fueron determinantes para que Conarpesa anticipara el cierre de las operaciones en la pesquería de langostino en Chubut, por un lado, desde fines de febrero se viene registrando una notoria y sostenida merma en los volúmenes de captura en aguas provinciales, y por otro, el cada vez más complejo escenario de los mercados internacionales que experimentan una retracción a la luz de la pandemia global de Coronavirus, consignó un portal de noticias de santa Cruz.

La empresa notificó a la Secretaría de Trabajo de Chubut que anticipa el cierre de la temporada, cuyas aguas prevén permanecer abiertas hasta el 31 de marzo, a raíz de la baja de capturas y por tener un sobrestock de materia prima.

La compañía que tiene dos plantas de procesamiento en la provincia, una en Rawson y la otra en Puerto Madryn, remitió telegramas a sus trabajadores eventuales notificándoles el cese de las actividades.

“En atención a la epidemia que afecta a la República Popular China con el Coronavirus, hecho este extraordinario que afecta el comercio con la misma produciendo un aumento por fuera de nivel normal del stock del producto langostino que lleva a la paralización a partir del 6 de marzo de 2020 de la flota de buques proveedores de esa materia prima, situación que incluso, determinó la presentación efectuada ante la Secretaría de Trabajo de la provincia del Chubut de fecha 2 de marzo de 2020 comunicando que no se iniciará la próxima temporada de pesca año 2020 en aguas nacionales”, precisó la compañía.

Baja de capturas

El presidente y propietario del grupo Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, admitió ante REVISTA PUERTO el delicado escenario de los mercados internacionales que tienen como destino el langostino salvaje patagónico, revelando que en este momento se derrumbaron por completo las comercializaciones a Italia, aunque abriga alguna esperanza de recuperación de las exportaciones a China, pero sigue siendo incierto el panorama de corto plazo. El escenario de hoy no es el mismo que hace 45 días, ni hay previsibilidad sobre cómo evolucionará en los próximos tres meses.

“Decidimos cerrar porque ya no hay volumen importante de langostino para pescar y porque disponemos de stock suficiente. Hay poco y no me interesa mover los barcos para hacer 1.000 cajones. Normalmente, con los barcos míos hago 6.000 cajones y ahora apenas hacíamos 1.000; al punto que en un día con 9 barcos hicimos 600 cajones”, detalló al explicar uno de los factores que llevaron a anticipar el fin de la zafra en Chubut.

Italia dejó de comprar

En cuanto a la situación de los mercados que habitualmente tiene como destino el Pleoticus muelleri, Álvarez Castellano sostuvo que “estamos cerrando algunas ventas a China, pero para evaluar por completo el impacto del coronavirus hay todavía que esperar porque hay una baja estacional de las compras de China, y algunas operaciones se están haciendo. Pero ciertamente por el coronavirus el mercado de Italia está completamente paralizado. Hoy, el caso más crítico es el mercado de Italia”, precisó.

Una multiplicidad de factores vino enfriando los mercados y la pandemia de coronavirus lo profundizó. “China tuvo una baja estacional y suele empezar a comprar a esta altura del año, por eso, de aquí en adelante veremos como evoluciona este mercado por esta situación. Habían bajado las ventas incluso antes del coronavirus. Es habitual que China no compre de diciembre hasta febrero, y en marzo y abril es cuando debiera reactivarse, por eso, vamos a ver qué es lo que sucede”, dijo el ejecutivo de Conarpesa (Noticias AgroPecaurias).

