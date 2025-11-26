Con una reunión de Gabinete, Milei y Adorni inauguran la nueva etapa del Gobierno y presentan a Monteoliva y Presti a los ministros

El Presidente y el jefe de Gabinete están con la cúpula mayor del Gobierno desde las 9:30 en Casa Rosada. La nueva dinámica de su gestión que se está presentando esta mañana.

Manuel Adorni encabeza la primera reunión de Gabinete desde que asumió como jefe de Gabinete de Ministros. La reunión comenzó a las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y contaba con la presencia de toda la cúpula del Gobierno, incluyendo los próximos ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Carlos Presti (Defensa).

En el Gobierno la tratan como la primera reunión que preside Adorni pese a que estará el presidente Javier Milei. “Lo va a acompañar”, dijeron fuentes libertarias a Infobae. La premisa de la cumbre es que se traten los avances de los principales temas que se abarcarán en las sesiones extraordinarias del Congreso, pero que después esto desemboque a una segunda parte en la cual Adorni haga una introducción a los ministros y secretarios presidenciales sobre cómo planea hacer el seguimiento de gestión en cada una de las carteras del Gobierno.

“Va a ser una primera reunión introductoria. Se van a tratar algunos temas particulares y después se va a definir la dinámica del Gabinete de acá en adelante”, explicó a Infobae una fuente inobjetable.

Tal y como adelantó este medio, Adorni dejó trascender que planea hacer una suerte de seguimiento intenso de cada uno de los ministerios para ver si están pudiendo dinamizar las políticas y los objetivos de la gestión como se esperan que hagan para esta segunda parte de la presidencia de Milei. Estas reuniones de Gabinete se van a producir cada 10 días, aproximadamente.

Antes de este encuentro ampliado, Adorni ya había mantenido un encuentro cara a cara con cada uno de los ministros para conocer las particularidades de sus carteras.

Esto se dio antes de que se anunciara este sábado que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad Nacional y Defensa, respectivamente. La novedad de este encuentro es que tanto los dos funcionarios salientes como los dos entrantes estarán presentes este miércoles en la Casa Rosada.

Será la última vez que coincidan. Monteoliva podría jurar la semana que viene, mientras que la entrada de Presti podría darse unos días más tarde porque Milei quiere que Petri siga siendo su ministro en funciones al momento de hacer el acto de entrega de los F-16, lo que se considera un hito de la gestión del dirigente mendocino-radical.

Adorni fue colocado como jefe de Gabinete por Javier y Karina Milei por un propósito principal: ser los ojos de los hermanos libertarios en la gestión, teniendo un seguimiento mucho más celoso de lo que había en la etapa de Guillermo Francos, pero flexibilizando los controles sobre las medidas que se hacían durante la etapa de Nicolás Posse.

El encuentro de este miércoles ya se había hecho trascender la semana pasada. En esa ocasión, se comunicó que Adorni quería hacer unas especies de auditorias a los ministerios para convalidar que estuvieran funcionando acorde a lo esperado.

La utilización del término “auditoría” no cayó bien entre algunos ministros. Particularmente en aquellos que están hace más tiempo. “A algunos nos pareció la palabra era bastante fuerte. Se podría haber dicho que se buscaba la dinamización de la gestión”, indicó una figura libertaria ayer a Infobae. Aun así, esta misma autoridad destacó que el clima en el Gabinete está mejor que antes de las elecciones generales.

En tanto, el Consejo de Mayo celebrará este miércoles su última reunión formal antes del recambio legislativo, con el objetivo de repasar las reformas que se presentarán en el Congreso Nacional el 15 de diciembre.

Por primera vez, Manuel Adorni encabezará el encuentro como jefe de Gabinete, coordinando a los seis consejeros en la Casa Rosada desde las 11.30. El documento final que se discute no incluirá la redistribución de los fondos coparticipables ni la reforma previsional, a pesar de que ambos temas figuran en los puntos 5 y 9 del acuerdo firmado en Tucumán.

Estos asuntos podrían ser tratados en futuras negociaciones, una vez que se avance en el diálogo con los gobernadores, tarea que involucra a Diego Santilli como ministro del Interior.

La reunión se desarrollará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con la participación de Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados), Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA). El hermetismo domina el proceso, y la preocupación por filtraciones recientes ha generado tensiones dentro del Poder Ejecutivo, al punto de que se llegó a considerar la suspensión de futuros encuentros.

Hasta la tarde del martes, los consejeros no habían recibido los borradores finales prometidos por el Ejecutivo, extendiéndose la espera hasta “entre el martes y el miércoles”. Un funcionario de Casa Rosada confirmó a Infobae que la versión definitiva de la reforma aún no estaba cerrada y que persistían trabajos pendientes en el texto.

En paralelo, el asesor Santiago Caputo mantuvo una reunión semanal con Luis Caputo (Economía), Julio Cordero (Trabajo), Juan Pazo (ARCA), Carlos Guberman (Hacienda) y Federico Sturzenegger para avanzar en los aspectos técnicos de los proyectos, aunque los intercambios se vieron interrumpidos por la difusión de información a la prensa.

Desde Balcarce 50 anticiparon que el plazo para la presentación del documento incluye también el tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley de Glaciares durante diciembre, mientras que reformas como la del Código Penal, la impositiva y la penal se postergarán hasta febrero.