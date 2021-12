CON UNA MANIFESTACIÓN EN LA PUERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Alumnos solicitan la restitución de un docente a su cargo

Alumnos de la carrera profesorado en lengua y literatura realizan una medida de fuerza frente al establecimiento. Solicitan que se le devuelva al docente que fue acusado de enviar fotografías impropias. Natalia Mendieta, una de las manifestantes en contacto con la AM990 habló al respecto.

Mendienta dijo “al profesor lo destituyen del cargo de coordinador de la carrera de lengua y literatura, seguirá siendo nuestro profesor, pero no coordinador”.

“Nosotros nos acercamos a los directivos de la institución a pedir que nos digan que sucedió y nos dijeron que no corresponde porque no hay presupuesto, que el cargo no existe y que ella es la que tome la decisión. Además, nos dijo que le llamaba la atención que tantos alumnos se acerquen a pedir explicaciones sobre algo que solo ella puede decidir”, añadió.

“La rectora del colegio se llama Estela Díaz y es a ella a quien nosotros le expusimos nuestra reocupación al respecto. El profesor no nos pidió que hagamos esto, sino que lo hemos hecho por voluntad propia. Él es la persona visible de la carrera y es a quien nosotros que tenemos algún inconveniente nos acercamos, la Rectora nos indicó que solo a ella le compete esas decisiones”, explicó.

“Nosotros creemos que tiene que ver con la orientación sexual del docente. Ella (por Estela Díaz) decía que hay ciertas fotos y videos del profesor circulando en redes sociales entre los estudiantes y nosotros no tenemos conocimiento de las mismas. Más allá de la orientación sexual del profesor, nosotros conocemos su trabajo y nos ha acompañado en todo momento. No entendemos cual es la cuestión de la rectora”, contó.

“El docente solo nos agradeció, no sabía lo que estábamos haciendo. Nosotros estamos pidiendo por un docente muy humano que se parte en mil para ayudarnos. Hoy nosotros nos reunimos con el El director de Educación Superior, Néstor Rigonato quien nos dijo que tomará cartas en asunto, ahora nos sentimos apoyadas por las palabras del funcionario”, cerró.