Con una escenografía moderna y un panel renovado, Marcela Tinayre debutó en Polémica en el Bar

Son las 23.16 del lunes 29 de mayo, en la pantalla de América vuelve a sonar la voz de Cacho Castaña y anuncia un nuevo comienzo de Polémica en el Bar.“Cafeee La Humedaaad, billaaar y reuniooon…”. Aunque esté todo en penumbras, ya se puede distinguir un cambio en la clásica escenografía. Lo que antes era un bar típico de barrio, de estilo sobrecargado, informal, barroco, ahora luce moderno, aséptico, estilizado. De pronto se abren las puertas y se ve el perfil derecho de Marcela Tinayre, arqueada por la risa, está gozando el momento. Su vestido brilla y se recorta su silueta en la oscuridad.

“Voy a prender la luz”, anuncia. Y si bien todo se ilumina, la pantalla permanece en blanco y negro, idéntico a aquel comienzo que tuvo allá por 1963, cuando era un sketch dentro de Operación Ja Ja. “Esto es impresionante. Yo les dije que hagan un fresh del viejo bar. Miren lo que es esto, es una maravilla, estoy muy impresionada. ¡Qué bueno que me lo compré!”, fue lo primero que dijo Marcela luego de agradecer la ovación que recibió en el estudio y dando cuenta del cambio estético en el bar.

“No solamente estoy contenta, sino también muy emocionada porque este programa tan emblemático, 60 años… Yo creo que en la historia de la televisión mundial no deben haber muchos programas que cumplan 60. Estoy re agradecida, re emocionada… Todo lo que tenía pensado decir, me lo olvidé. Pero no se preocupen porque labia es lo que me sobra”, se rió Tinayre.

Cómo fue el ingreso de los nuevos panelistas de Polémica en el Bar

Cómo fue el ingreso de los nuevos panelistas de Polémica en el Bar (Video: América)

Después, Marcela se acercó hasta una pared donde colgaban retratos de los distintos conductores que tuvo el ciclo a lo largo de su historia, pero se dirigió hacia Gerardo Sofovich, el creador junto a su hermano Hugo, quien también tiene su foto en el muro. “Gerardo de mi corazón, quien lo hubiese dicho: tantos años de amistad y mirá donde estoy. Y todos estos popes de la cultura, del humor, de la cultura, de la política, del deporte… Todos ellos han hecho Polemica… durante 60 años iban. Ahora, muchachos, yo fui elegida, estoy sumamente agradecida, pero el mundo cambió y todo lo compartimos. Por eso estoy muy bien rodeada y voy a colocar mi foto”, dijo la flamante conductora y todo se volvió tecnicolor, mientras de fondo comenzó a sonar una versión rkt de “Café La Humedad”.

“Escuchen, está todo remixado. Miren lo que es esta fabulosa escenografía. Realmente es un lujo”, insistió Tinayre. “La esencia de Polémica… siempre está: la barra, el cafe, la mesa, la polémica, las charlas, el humor, los enojos, los que se van… Todo eso, todo eso, señoras y señores, hacen Polémica en el Bar con una mujer”, dijo antes de presentar a los nuevos integrantes de la mesa.

El primero en aparecer fue Flavio Mendoza, con la música de “What You Get Is What You See” de la recientemente fallecida Tina Turner. “¡Está en pelotas!”, dijo la conductora, divertida con el vestuario lleno de transparencias que lució el coreógrafo. “Tiene unas opiniones tremendas que me encantan”, definió la conductora.

Después fue el turno de Eliana Guercio, con “Ciudad mágica” (Tan Biónica). “Esta mujer se podría haber ido a vivir a cualquier parte del mundo, pero se vino a la Argentina a criar a sus hijos. Es guarra, es peleadora, me encanta que esté acá”, le dio la bienvenida Tinayre.

Marcela Tinayre junto a los retratos de los distintos conductores a lo largo de la historia de Polémica en el Bar

Al ritmo de “De nada sirve”, tema de Moris que cantó dentro de la casa de Gran Hermano para generar un clip que se volvió viral, Walter Alfa Santiago entró cantando y se animó a tirar unos pasos con Marcela, quien lo despachó: “¡Bailás como el culo!”. “Le encantan las cámaras, es insoportable, nos vamos a pelear todo el tiempo. Pero bueno, sos un boom en este momento”, dijo para terminar de darle la bienvenida.

A continuación hizo su entrada Gabriel Schultz, con el tema “I Was Made For Loving You”, de Kiss, su banda favorita (y de la que lució una remera debajo del saco). “Me encanta tenerlo conmigo. No coincido en nada de lo que dice, pero me encanta que esté acá porque me encantan sus opiniones. Es un hombre agradable, inteligente, peleador… Todo lo que a mi me gusta”, lo saludó la conductora.

Por último, y mientras sonaba el “cara de tramposo y ojos de atorrante” de Cacho Castaña que de algún modo lo define, apareció Chiche Gelblung para cerrar la mesa. “Esel más histórico de Polémica… Es un referente del periodismo, nunca fuimos amantes”, dijo Marcela mientras guiñaba un ojo a cámara, cómplice con el histórico rumor que los vinculaba. La música cambió al “Somos novios” de Luis Miguel y juntos bailaron un lento con las luces apagadas.

Marcela Tinayre a todo color en Polémica en el Bar

Como una diva, Marcela agradeció los múltiples ramos de flores que recibió como bienvenida. De pronto Alfa fue a buscar una rosa y se la alcanzó. ¿La reacción de Tinayre? Se la acomodó entre su escote, provocando las risas de todos. Y a continuación, tiró a la mesa el primer tema a debatir en esta temporada: la llegada de las pistolas taser a la Policía de la Ciudad. Y se encendió la primera polémica del año.