Con un triplete de Mbappé, Real Madrid goleó al Kairat por la Champions League

A Franco Mastantuono le cometieron el penal que derivó en el primer gol del francés.

Real Madrid goleó 5 a 0 a Kairat Almaty en Kazajistán por la Champions League, con un triplete de Kylian Mbappé y la participación desde el arranque de Franco Mastantuono.

El marcador se abrió con un penal que Mbappé convirtió tras una falta sobre Mastantuono, quien había forzado el error defensivo local.

El francés amplió la ventaja con una definición por encima del arquero Kalmurza y completó su actuación con un gol desde la medialuna después de una acción colectiva encabezada por Rodrygo.

El juvenil argentino se mostró activo en el circuito ofensivo y tuvo una ocasión clara antes de ser reemplazado en el segundo tiempo.

Camavinga y Brahim Díaz completaron la goleada en un partido dominado por el conjunto español, que no permitió espacios para la reacción de los kazajos.

El único intento serio del Kairat fue un penal sancionado y posteriormente anulado por el VAR.

En Italia, Atalanta derrotó 2 a 1 a Brujas en Bérgamo, en donde el equipo de Ivan Juric revirtió un inicio adverso tras el gol de Christos Tzolis en la primera parte.

El empate llegó desde el punto de penal con un disparo de Lazar Samardzic luego de una infracción discutida sobre Pasalic. El volante croata definió el partido en el tramo final con un cabezazo tras un córner.