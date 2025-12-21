Con un doblete de Alario, Estudiantes se lo dio vuelta a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

El Pincha reaccionó y sobre el final del encuentro revirtió el resultado en el Estadio Único de San Nicolás por 2 a 1 para quedarse con un nuevo título del fútbol argentino.

Estudiantes sumó otra estrella a su rica historia y cerró el 2025 del fútbol argentino con una consagración que va más allá del resultado. En una final cerrada y disputada, el campeón del Clausura derrotó 2-1 a Platense, ganador del Apertura, y levantó el Trofeo de Campeones en San Nicolás, reafirmando su identidad competitiva en los momentos decisivos.

El partido fue duro, táctico y con pocas concesiones. Platense golpeó primero en el inicio del segundo tiempo con un gol de Franco Zapiola, que aprovechó un error defensivo y puso contra las cuerdas al Pincha. Incluso tuvo chances para estirar la ventaja, pero no las capitalizó y le permitió a Estudiantes mantenerse con vida en el partido.

Fiel a su ADN, el equipo de Domínguez no perdió el orden ni la paciencia. Con Cetré como lanzador, llegó el empate a través de Lucas Alario, que apareció en el área para devolverle la esperanza a los albirrojos. Ya en tiempo de descuento y con un Platense desgastado, el propio Alario volvió a decir presente para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo.

De esta manera, Estudiantes cerró un año complejo desde lo deportivo e institucional con un nuevo título, volvió a festejar en diciembre y confirmó a Eduardo Domínguez como el entrenador más ganador de la historia del club, igualando a Zubeldía con cinco consagraciones. En San Nicolás, el Pincha ganó otra final a su manera: con carácter, mentalidad y una convicción que lo mantiene siempre vigente en las grandes citas.