Con primicias de papas formoseñas, se realizan este viernes las ferias paipperas

La diversificación productiva del Modelo Formoseño permitió el

desarrollo de diversos productos en el territorio, como el tomate y el

pimiento en la horticultura, así como la mandioca, la calabaza, el maíz, la

cebolla, entre otros. En este caso, se trata de la papa, que como primicia

se comercializará este viernes 24 en las ferias del Instituto PAIPPA.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, la responsable de

Comercialización del PAIPPA, Pamela Moreyra, adelantó al respecto que

“este viernes vamos a estar comercializando en nuestras ferias unas

primicias de papas que las estamos produciendo en Formosa. Son de la

localidad de Misión Tacaaglé, donde se hizo un semillero”.

De manera que “invitamos a las familias que nos acompañan siempre y que

las nuevas se acerquen a las ferias”, puntualizando que son tres los puntos

fijos de ventas ubicados en la ciudad capital: el Polideportivo del barrio La

Paz en Joaquín de Los Santos al 1200; el playón del organismo en Padre

Grotti N° 1040 y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

A su vez, puso en valor la implementación de la estrategia de la

diversificación productiva, la cual permitió, por ejemplo, producir cebollas

de cabeza. “La papa, la cebolla, la zanahoria, el morrón son las verduras

básicas que cada familia utiliza para comidas como el guiso o las salsas”,

comentó, subrayando que las ferias francas ofrezcan la posibilidad a los

vecinos formoseños de poder acceder a una amplia variedad de frutas,

verduras y hortalizas, como también a quesos caseros, huevos, entre otros.

“Este es un Estado presente, gracias a la conducción del gobernador Gildo

Insfrán, con el PAIPPA como el corazón del Modelo Formoseño,

incentivando esta diversificación productiva tan importante, mejorando día

a día la calidad de vida de los pequeños paipperos y acercando a nuestra

comunidad productos frescos, de calidad y a buenos precios”, destacó.