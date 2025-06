Con Messi en duda y varios reemplazos, Argentina visita a Chile

Con la tranquilidad de tener abrochada la clasificación al Mundial tripartito del año que viene y la necesidad de reemplazar a varios jugadores titulares por otros que no tuvieron tantos minutos hasta ahora, la Selección Argentina (31 puntos) enfrentará este jueves a Chile (10) en el estadio Nacional de Santiago por la 15º fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido arrancará a las 22 y será televisado por Telefé y TyC Sports.

Del equipo que fue titular ante Uruguay y Brasil va a quedar poco. A las bajas ya confirmadas por suspensiones de Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Enzo Fernández (acumulación de tarjetas amarillas) y de Nicolás González (debe una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en Montevideo), se suman las lesiones musculares de Alexis Mac Allister, que ni siquiera fue convocado, y de Lautaro Martínez, quien llegó esta mañana de Italia luego de haber jugado el sábado para el Inter la final de la Champions League y no está en su mejor condición física pero igualmente irá al banco.

Pero en la conferencia de prensa que dio este miércoles al mediodía en Ezeiza, el técnico Lionel Scaloni no confirmó la presencia del capitán Lionel Messi (al menos desde el arranque) y sumó mayor incertidumbre. “Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico”, expresó el entrenador quien agregó: “En principio está para jugar, después valoraremos. Viene de un buen partido el sábado pasado”. El supercrack rosarino no participó del último turno de las Eliminatorias por una lesión, pero viene jugando con continuidad y buena condición física con el Inter Miami. Fuera de la idea de no exponerlo, no habría razón alguna para que Messi no esté desde el arranque.

Con Dibu Martínez como una fija inamovible bajo los tres palos argentinos, la primera duda argentina aparece en la defensa. Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico serán los laterales titulares, mientras que el acompañante de “Cuti” Romero como segundo marcador central no saldrá de Leonardo Balerdi o Facundo Medina. Da la impresión de que Scaloni se decantará por el excentral de Boca.

De los jugadores que arrancaron ante Brasil en la media cancha, solo repetirá Rodrigo De Paul. La alternativa más viable es que Exequiel Palacios lo acompañe por el centro con Giuliano Simeone por la derecha. Del otro lado, la duda pasa entre Thiago Almada y Nicolás Paz con más chances para el exVélez que tuvo actuaciones muy destacadas ante los uruguayos y los brasileños. En el ataque, Julián Álvarez es una fija como centrodelantero con la compañía de Messi si va desde el principio. Si no, habrá que ver con quién lo reemplaza Scaloni.

Dirigido por Ricardo Gareca, Chile se jugará la última carta que le queda para llegar, al menos, al repechaje. Comparte, con apenas 10 puntos, la última posición de la tabla y depende de algo que más que un milagro para alcanzar el séptimo puesto. Si perdiera ante la Argentina, se quedará definitivamente afuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. Paulo Díaz y Rodrigo Cabral, dos jugadores que se desempeñan en el campeonato argentino, se quedaron afuera por lesiones. Pero sí estará como lateral derecho Felipe Loyola, el jugador de Independiente, y volverán a hacer su aporte, los eternos Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Señal de un fútbol chileno que tiene problemas para renovarse y que, con lo que tiene y puede, tratará de darle batalla a una de las dos o tres mejores selecciones del mundo.