Con la Emergencia, el ajuste fiscal podría rondar los US$ 6.000 millones

Con las herramientas de política económica que le brinda el megaproyecto al Ejecutivo, los economistas estiman que el año próximo el Gobierno llevaría a cabo un ajuste cercano a 1,5 puntos del PBI, unos US$ 6.000 millones.

La cifra sale de un relevamiento que Clarín hizo entre las principales consultoras de la city. El rango de las estimaciones va desde los US$ 4.000 millones (1 punto del producto) hasta los US$ 9.000 millones. Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, asegura que el Gobierno estaría en condiciones de aplicar un ajuste fiscal de hasta 3 puntos del PBI (unos US$ 12.000 millones). Para la economista el paquete es de una “enorme contundencia”. “Es mayor al que Martín Guzmán anunció”, dijo ayer tras la sanción de la ley y en referencia a la conferencia de prensa del ministro del martes.

La estimación de Dal Poggetto se trata de una hipótesis de máxima. Es que la Emergencia Económica abre una ventana temporal de atribuciones para el Ejecutivo. El Gobierno se guarda un margen de maniobra para administrar la puja social y con los acreedores (Guzmán podría viajar pronto al exterior) durante 180 días para brindar subas discrecionales.

Nadín Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, estimó que la corrección fiscal que podría implementarse sería de 1,5 punto con la nueva ley. El economista tuvo en cuenta que Fernández mantendría los valores reales actuales de las jubilaciones y los beneficiarios de las escalas más bajas recibirán un aumento del 20%. Elypsis dice que si se aplica la suspensión de la movilidad, el ajuste sería de US$ 8.000 millones. Según el economista Ramiro Castiñeira (Econométrica), serían 9.000 millones de dólares.

Para entender los primeros pasos del plan de Guzmán vale tener en cuenta una frase que el ministro dijo: “Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar”. ¿Qué quiso decir con esto?

Según cálculos privados, el déficit fiscal en 2020 habría sido de casi 3 puntos del producto si el Gobierno no hubiera pasado la Emergencia. Esto es porque el gasto público y la recaudación traían una inercia lanzada: la baja de impuestos -prevista en la reforma tributaria de 2017-, la devolución de la coparticipación a las provincias -el tramo final de aquel fallo de la Corte que le cayó a Macri antes de asumir- y el aumento del gasto por jubilaciones -producto de la suba de la inflación en 2019-, subían el déficit según el diagnóstico de la Jefatura de Gabinete y Economía.

La ley permitiría al Gobierno romper esa inercia.

Según trabajos de las consultoras Quantum, Eco Go, Elypsis y el IERAL de la Fundación Mediterránea, la economía quedaría ahora a las puertas del superávit fiscal primario. Aunque para el IARAF, habrá un leve equilibro fiscal. Y para el Estudio Broda un déficit primario de entre 1% y 1,5% del producto al final de 2020 como consecuencia de que el Gobierno no tiene allanado el camino en los próximos meses y podría ceder en algunos reclamos sociales.

De acuerdo a Marcelo Capello, economista del IERAL, “con los anuncios conocidos hasta el momento se podría alcanzar un superávit primario si el gasto permanece en el nivel de 2019”. Estima un ahorro fiscal de 0,4%.

¿Se logrará? “Si se lee atentamente el discurso del ministro de Economía podría especularse que la nueva administración apunta a un escenario en el que el gasto público el año que viene permanece como este año en términos del producto”, dice Capello. “Esto es para tener margen para negociar con mayores chances con el FMI y bonistas privados”. Guzmán dijo en la semana que “si aumenta el gasto tiene que mantenerse la consistencia fiscal”.

La duda de los economistas, como siempre, es cómo reaccionará el ala política del Gobierno durante los próximos 180 días. Ninguna de estas medidas contempla un aspecto crucial en los próximos meses: la reactivación y el crecimiento.