Con fondos propios se finalizarán viviendas que fueron paralizadas por la Nación

Durante el inicio de la 53° apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán denunció que la gestión libertaria de Javier Milei neutralizó en su totalidad el plan nacional de viviendas, y enfatizó que “cada paralización de obra no es un acto contra este Gobernador, es un acto contra el pueblo formoseño”.

En su discurso en la Cámara de Diputados, el primer mandatario provincial, recordó que las decisiones políticas del Gobierno de Formosa van en contraposición a las de la Nación, logrando concretar entrega de viviendas que fueron paralizadas y anunciando que se finalizarán con recursos propios unidades habitacionales tanto en Capital como en el interior.

A pesar de la decisión de suspender dicho plan habitacional, Insfrán recordó que “de igual manera, con fondos propios, el año pasado ese entregaron 28 viviendas en Misión Laishí y en Tres Lagunas” y agregó que “se están terminando otros centenares tanto en el interior provincial, como en la ciudad capital, donde se llamará prontamente a sorteo para nuevas adjudicaciones”.

En ese sentido, anunció que “serán finalizadas con recursos propios” las viviendas que quedaron paralizadas en Las Lomitas, Pirané, El Colorado y Tres Lagunas, recordando que son unas 80 las unidades habitacionales neutralizadas en cada lugar por la gestión libertaria.

“Las políticas de ajuste y discriminación del Gobierno nacional generan daño en todos los ámbitos posibles”, lamentó Insfrán, quien dejó en claro: “Cada paralización de obra no es un acto contra este Gobernador o esta gestión, ¡es un acto contra el pueblo formoseño!”.

Aseveró aquí que “como humanistas y cristianos no podemos naturalizar la injusticia ni el sufrimiento”, motivo por el cual “ante cada daño que provoca la gestión libertaria, está la respuesta de este Gobierno”, remarcando que “desde aquí, demostramos todos los días que una Argentina diferente es posible”.

“Una Argentina en donde los niños y adultos mayores reciban la atención y el cuidado que se merecen. Donde las mujeres sean verdaderas protagonistas de la comunidad. Donde los jóvenes tengan todas las oportunidades para desarrollarse plenamente y lo demostramos con un proyecto propio, con una gestión responsable y con el acompañamiento del pueblo, otro futuro mejor es posible”, cerró.