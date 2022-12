Con éxito, Soberanía Alimentaria llegó a familias del interior

Como cada día viernes, previo al desarrollo del operativo “Por Nuestra Gente Todo, se realiza el programa Soberanía alimentaria, que permite a los vecinos de la localidad donde se lleva a cabo el operativo, adquirir productos frescos directo de productores formoseños y a muy bajos precios. Para contar como se desarrolla dicho programa la AM990 se puso en contacto con Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario.

Pérez comenzó diciendo que “fue una muy buena jornada y permitió que todos pudieran comercializar sus productos, algunos incluso vendieron el total del volumen que llevaron antes del cierre de la jornada, lo cual da claras de lo bueno del programa propuesto por el gobierno”.

Además, destacó que todos los productos que se comercializan en este programa poseen un valor nutricional que vale la pena destacar, ya que no contienen agroquímicos, se sabe de donde proviene el producto, desde incluso la semilla que se le provee al productor hasta tener la certeza de que no ha sido trabajado con agroquímicos ni pesticidas.

PRODUCTOS CÁRNICOS

Sobre los cortes de ganado menor a la venta comentó que se “ha iniciado un trabajo con organismos de gobierno para poder concretar una propuesta, que trata de ayudar a los productores del oeste de la provincia de la ruta 86 a vender sus animales a un precio justo, y que esos chivitos lleguen a la capital”. Y aclaró que estos productos cárnicos se van “a sumar a la lista de productos de fin de año que ya todos conocemos y que ya hemos trabajado con anterioridad”, cerró.

En cuanto a la nueva modalidad de atención del supermercado céntrico, explicó que “se van a continuar los controles de siempre”, y que el hecho de que los horarios no sean los habituales,” no quiere decir que los derechos de los consumidores no se cumplan”.