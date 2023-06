Con el fútbol de campo, inician los Juegos Evita 2023

Los Juegos Evita en toda Formosa. Se disputan los Departamentales para clasificar representantes a los Provinciales. En la capital la agenda se inicia con el fútbol de campo femenino y masculino, sub 14 y sub 16.

Van a jugar este martes y miércoles en el Polideportivo Policial. El martes arranca el masculino en las dos categorías y el femenino en sub 16 –participan Alma y Galo Mareco-. El miércoles va el femenino sub 14.

En masculino estos son los participantes: sub 14: Zona A: Galo Mareco C, Galo Mareco B, EPET Nº 5 y EPET Nº 2. Zona B: EPES Nº 87, Defensores de Evita y Galo Mareco A. Zona C: Rosmari, EPET Nº 1 y San Martín. Zona D: San Jorge, EPES Nº 10 y EPES Nº 57.

Sub 16: Zona A: San Jorge, San Martín B, Defensores de Evita y EPES Nº 87. Zona B: EPET Nº 5, EPET Nº 2 y EPET Nº 1. Zona C: Fontana A, San Martín A, EPES Nº 93 y Galo Mareco. Zona D: EPES Nº 10, Fontana B y EPES Nº 42.