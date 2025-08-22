Con Di María como ancho de espadas, Rosario Central recibe a Newell´s en una nueva edición del clásico

El encuentro será este sábado a las 17:30 en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central, que tiene como As de espadas a una leyenda del fútbol argentino como Ángel Di María, recibirá este sábado a Newell´s en una nueva edición del clásico rosarino que corresponde a la sexta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro comenzará a las 17:30, se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Rosario Central está teniendo un gran 2025, ya que se afirmó como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino e incluso lidera con 42 puntos en la tabla anual junto a River, lo que le permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, y pese a ser una verdadera complicación para cualquier oponente, al “Canalla” le está costando mucho sumar de a tres en este Torneo Clausura, donde solo le pudo ganar como visitante a Lanús, mientras que empató el resto de sus partidos (contra Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra).

Es por esto que los dirigidos por Ariel Holan marchan quintos en la Zona B con siete unidades y por debajo de River, Lanús, San Lorenzo y Vélez.

El presente de Newell´s, por su parte, es totalmente distinto, ya que en el primer semestre no pudo conseguir la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura al terminar noveno en la Zona A.

Ya en este Torneo Clausura, la “Lepra”, que es dirigida por Cristian Fabbiani, solo cosechó seis unidades, lo que lo ubica undécimo en la Zona A.

En la última fecha igualaron con un equipo de jugadores que suelen ser suplentes frente a Defensa y Justicia, por lo que los titulares llegarán bien descansados a este trascendental partido.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura 2025

Fecha 6

Rosario Central – Newell´s

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Darío Herrera

VAR: José Carreras

Hora: 17:30. TV: ESPN Premium

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Emanuel Coronel; Franco Ibarra, Federico Navarro; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell´s: Juan Espínola; Ángelo Martino, Víctor Cuesta, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Alejo Montero; Franco Orozco, Ever Banega, Luca Regiardo, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

(Noticias Argentinas)