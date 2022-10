Con 17 equipos en carrera, comienza la Vuelta a Formosa Femenina Internacional

En el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa tuvo lugar la presentación oficial de los equipos que formarán parte de la I Vuelta a Formosa Femenina Internacional, que comenzará este viernes 21 y se extenderá hasta el 23 de octubre y contará con un pelotón de 102 ciclistas de distintas nacionalidades. En comunicación con la AM990 Sonia Santander referente del equipo que llevará la bandera de Formosa habló sobre la participación en este evento importante deportivo.

“En este momento ya estamos bastante concentradas, muy enfocadas en lo que será mañana porque queremos hacer una buena carrera porque el nivel es muy alto”, inició diciendo y resaltó que son seis las mujeres que integran el equipo que representará a la provincia de Formosa. El team local lo completan la formoseña Melina Cardeza, Barbara Frish, Anabel Ruiz, María Alejandra Valoris (Buenos Aires) y la sanjuanina Magalí Aylén Balmaceda Olivera con la dirección de Juan Carlos Galeno.

Sobre su carrera deportiva, contó que esta es su primera experiencia internacional y en ruta. “Me tomo esto de manera muy responsable y creo que por eso me eligieron para formar parte del equipo; llevar la bandera de Formosa en nuestras espaldas para nosotras es un orgullo”, argumentó. “Comencé a andar en bicicleta por algo emocional y me enamoré de esto porque es algo que me hace bien en el momento en el que estoy pedaleando”, profundizó.

En cuanto a la competencia, este viernes 21 será la primera jornada que unirá Formosa con Laguna Blanca (135 KM – inicia 7:45 AM). El sábado, también en horario matutino (8:20 hs. en adelante), las damas correrán la etapa Formosa-Pirané (113,8 KM). El domingo 23 habrá lugar para las últimas dos. De mañana (8 horas) la contrarreloj de 9,1 KM en Herradura y desde las 16 horas, la carrera final por la Costanera Vuelta Fermoza con 81 kilómetros de recorrido.

“Con el clima que tenemos creo que la humedad nos juega a favor a nosotras, porque estamos de local y conocemos nuestra ruta”, especificó Sonia, quien además mencionó que “se tratará de hacer lo mejor posible, para cumplir los objetivos y con la confianza de que Formosa tenga buenos resultados”.